Los Pumas 7s cumplieron y Las Yaguaretés lograron el premio extra en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Los seleccionados argentinos de rugby, modalidad reducida, se quedaron esta noche con la medalla de oro de los XIII Juegos Suramericanos.

En el óvalo del hipódromo de Rosario, Las Yaguaretés se impusieron 33-5 a Colombia y Los Pumas 7s le ganaron 17-7 a Chile.

Los puntos del combinado femenino fueron anotados por Candela Delgado, Cristal Escalante, Talía Rodich, Mariel Velay, Abril Romero (tries) y Sofía González (cuatro conversiones).

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La victoria le significó también a las chicas la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Por su parte, el equipo masculino, que contó con la presencia del bahiense Santiago Álvarez Fourcade, ganó con tries de Santino Zangara, Juan Patricio Batac y Marcos Moneta, más una conversión de Santiago Vera Feld.

En el caso de los varones, ya estaban clasificados a Lima 2027 gracias a la medalla de oro obtenida en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.