Boca, con el bahiense Lucas Faggiano, debuta en China por la Copa Intercontinental

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Lucas Faggiano, a los 37 años, suma otro desafío. Foto: Boca.

Boca debuta este martes, a las 8.30, frente al local Beijing Royal Fighters (China), en el Beijin, National Indoor Stadium, por la Copa Intercontinental.

En el plantel xeneize juega por segunda temporada consecutiva el bahiense Lucas Faggiano.

El otro integrante del grupo B es NBA G-League United.

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En tanto, el A lo integran RSSB Tigers de Rwanda, Rytas Vilnius de Lituania y Shanghai Sharks de China.

Los primeros de cada zona se cruzarán por el título.

Unicaja Málaga, de España, se consagró en 2024 y 2025. En ambos casos superó en la definición al representante de la G-League.

Mientras que Sesi Franca es el último sudamericano que logró subir a lo más alto del podio.