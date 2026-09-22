La Selección argentina puso en marcha la era pos-Messi con una práctica para sus primeros amistosos tras el Mundial

Con la gran mayoría de los futbolistas convocados por Lionel Scaloni ya instalados en el país, la Selección Argentina puso en marcha este martes sus trabajos grupales en el Predio de Ezeiza, que marcaron oficialmente el comienzo de una nueva era tras el retiro de Lionel Messi con la camiseta nacional.

El plantel albiceleste se reencontró tras el Mundial y se entrenó con un grupo ampliado, al que se incorporaron jugadores con proyección en el nuevo ciclo.

Entre las principales novedades, estuvo la presencia Santiago Beltrán y Tobías Andrada, de River, y Leonel Flores, el juvenil de impactante aparición en Boca.

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El entrenamiento consistió en un trabajo liviano en un de los campos de juego ya que muchos de los futbolistas llegaron al país esta misma mañana y fueron directamente al predio Lionel Andrés Messi.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió las imágenes saludando a los jugadores y conversando con el DT Lionel Scaloni, con quien negocia la continuidad de su ciclo más allá del vencimiento de su actual contrato en diciembre.

Solo faltó Enzo Fernández, que llegará país por la noche y comenzará a trabajar mañana.

Messi, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul se sumarán recién a la preparación del último amistoso ante Benín, programado para el 6 de octubre en el Monumental.

Cómo sigue la rutina de la Selección argentina

El plantel voverá a entrenarse este miércoles a las 10 a puertas cerradas y luego el jueves pero con una sesión abierta en sus últimos 15 minutos para los medios acreditados. Posteriormente, el viernes 25 y el sábado 26 se mantendrán las prácticas matutinas sin acceso a la prensa.

De cara a la recta final de la preparación, la actividad se retomará el lunes 28 de septiembre por la tarde, a las 16, con la apertura de los primeros 30 minutos para los periodistas.

El martes 29 será la jornada de mayor relevancia mediática: Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa a las 14:15 y, más tarde, a las 15.30, el equipo completará el último ensayo previo al encuentro, con los 15 minutos iniciales abiertos para las cámaras.

En cuanto al evento central, la AFA prepara un despliegue de enorme magnitud para homenajear al capitán argentino. La jornada no solo incluirá el desarrollo del partido amistoso, sino también shows musicales en vivo, sorpresas e intervenciones pensadas para que las tribunas colmadas le brinden una ovación histórica al capitán en su último partido oficial en suelo argentino.

Se espera una jornada llena de emociones y un estadio repleto. Las entradas comenzarán a venderse hoy desde las 18 a través de la plataforma Deportick y habrá miles de fanáticos en la fila virtual intentando conseguir su boleto para el partido.

Cuándo, dónde y contra quién juega la Selección argentina los 3 amistosos de la fecha FIFA

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental

6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (será la despedida de Lionel Messi) (TN)