La estrella del tenis mundial que diría presente en el Argentina Open 2027

El Argentina Open de tenis podría contar con una presencia de lujo para su edición 2027, en la que poco a poco comienza a conocerse quiénes dirán presente.

Se trata del noruego Casper Ruud, quien es uno de los mejores jugadores del mundo sobre polvo de ladrillo y que en el 2022 llegó a ser número 2 del mundo, quien ya confirmó su presencia en el ATP 500 de Río, que será una semana después del Argentina Open, por lo que también es muy probable que diga presente en Buenos Aires.

Ruud, de 27 años, tuvo muy grandes actuaciones en torneos sobre polvo de ladrillo, donde se destaca su consagración en el Masters de Madrid 2025 y las finales alcanzadas en Roland Garros 2022 y 2023, en las que cayó derrotado por el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, respectivamente.

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Incluso, el noruego fue campeón del Argentina Open en 2020 y 2022, al derrotar en las respectivas finales al portugués Pedro Sousa y el argentino Diego Schwartzman.

Ruud también estuvo a solo un partido de ser número 1 del mundo en el 2022, cuando alcanzó la final del US Open, aunque cayó en dicho encuentro frente al español Carlos Alcaraz.

Actualmente, el noruego no atraviesa su mejor momento ya que está decimoséptimo en el ranking ATP, aunque la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo le podría venir como anillo al dedo para sumar una cantidad importante de puntos que le permita volver a acercarse al top 10.

La otra gran estrella que ya confirmó su presencia en el Argentina Open 2027 fue el italiano Flavio Cobolli, actual número 7 del ranking mundial, quien este año sorprendió a todos al alcanzar la final de Roland Garros.

Agencia NA