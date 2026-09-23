Red Bull confirmó quién será el compañero de Verstappen en 2027

Red Bull confirmó hoy al compañero de Max Verstappen para la próxima temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Se trata de Isack Hadjar a quien le renovaron su contrato y seguirá haciendo dupla con el tetracampeón.

Esta noticia llega apenas unas horas después de confirmarse el regreso del francés a la parilla para el Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, tras superar una lesión en su muñeca que lo dejó afuera de las puestas por tres fechas.

De hecho la escudería confirmó su continuidad con guiño a aquella lesión, donde el el equipo juega con la idea de comprobar la "extensión" de su muñeca antes de revelarle que, en realidad, la nueva extensión era la de su contrato.

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"Estoy realmente emocionado de continuar con Oracle Red Bull Racing", afirmó el piloto de 21 años. "Hay muchísima gente con talento en la fábrica y eres consciente del privilegio que supone pilotar para un equipo tan increíble junto a un cuatro veces campeón del mundo como Max".

Con esta confirmación, sólo restan 4 lugares para completar la grilla de pilotos para la próxima temporada, en la que ya tiene su puesto confirmado el argentino Franco Colapinto en Alpine.