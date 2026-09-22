Un piloto regresa a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán

La parrilla de la Fórmula 1 tendrá el regreso de un piloto para la fecha 15 del Campeonato Mundial, cuando se dispute el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, a partir de este jueves.

Se trata de Isack Hadjar quien recuperará su asiento en Red Bull, luego de perderse tres programaciones por una lesión en su muñeca durante el receso del verano europeo.

El piloto francés volverá a ser compañero del tetracampeón Max Verstappen, desplazando a Liam Lawson, quien lo reemplazó durante este periodo y ahora regresará a Racing Bull.

En tanto Yuki Tsunoda regresará a ser piloto de reserva de la escudería.

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“Estoy muy entusiasmado por volver a mi auto”, afirmó Hadjar, según publicó The Race.

“El último mes fue complicado para mí; es la primera vez en mi vida que no compito y es una sensación extraña a la que acostumbrarse”, agregó.

La actividad en Bakú comenzará excepcionalmente el jueves (y no el viernes como es habitual) y culminará el sábado, esto se debe a que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

Así será la programación de la fecha, en la que el argentino Franco Colapinto buscará tener otra buena tarea en Alpine:

*Jueves

5.30hs: Práctica Libre 1

9hs: Práctica Libre 2

*Viernes

5.30hs: Práctica Libre 3

9hs: Clasificación

*Sábado

8hs: Carrera