Un arquero argentino, a modo de protesta, se negó a atajar un penal y el pateador lo traicionó

El arquero argentino Gabriel Tesonotte tómo una sorpresiva decisión, negándose a atajar un penal, considerando que había sido injusta la sanción del árbitro Carlos Arteaga, a los 90 minutos del partido que Wilstermann Cooperativas de Potosí terminó perdiendo 3-2 ante Atlético Cochabamba, por la Copa Simón Bolívar.

“Yo creo que es lo correcto, porque no puede ser tan irresponsable de cobrar un penal que no fue. Cuando le reclamé, sus palabras fueron: ‘solamente cobré un penal’ y le dije que no era así porque nos jugamos la clasificación, nos jugamos nuestro sueño de clasificar. ‘¡Dale, atajá!, dejá de renegar’, me pareció que fue descarado por su parte decirme lo que dijo”, contó Tesonotte.

“La decisión no solo fue mía, fue en conjunto. Lo pensamos desde que cobró el penal, que claramente fue injusto. Fue en modo de protesta porque fuimos a Cochabamba por los tres puntos y nos cobran un penal que no era”, insistió el arquero.

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Tesonotte también se llevó una sorpresa cuando Junior Adiri, jugador de Atlético Independiente le convirtió el penal.

“Habíamos hablado con el delantero de que iba a existir un fair play, quedamos como hombres porque en el fútbol también hay códigos, y nos sorprendió que haya metido el gol”, señaló.

Lo cierto que Wilstermann ahora deberá ganar su último encuentro de la segunda fase para meterse en los octavos de final del torneo.

¿El árbitro? Fue suspendido indefinidamente por cobrar una falta inexistente, según la resolución emitida por la Comisión Arbitral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).