Selección Argentina: dos jugadores quedaron desafectos por lesión para los amistosos

Dos jugadores quedaron desafectados por lesión de la Selección Argentina de cara a los tres amistoso de la fecha FIFA.

Se trata del defensor Juan Foyth (Villarreal) y Thiago Almada (River Plate), quienes no podrán estar en los duelos que se disputarán en nuestro país.

A la espera del capitán Lionel Messi, el combinado nacional comenzó a entrenarse ayer para enfrentarse a Bolivia (el 30 de septiembre en Córdoba), Burkina Faso (el martes 3 de octubre en River) y Benín (el 6 de octubre en el Monumental).