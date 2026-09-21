Cuando el “Sapo” se convierte en “Príncipe”, Olimpo sufre: Santi Gutiérrez le volvió a convertir

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Es increíble y no hay otro caso similar en la actual edición del Federal A cuando si tenemos en cuenta la famosa “ley del ex”. El punta o volante de Alvarado, Santiago Gutiérrez, lleva 6 conquistas en el torneo y 3 se los marcó a Olimpo. Y fueron todos golazos.

“Se dio así, pruebo bastante al arco, pero con Olimpo se me abre el arco”, deslizó el “Sapito”, que por el aurinegro pasó en la temporada 2023-2024 (37 cotejos y 4 tantos).

Ayer, en el 1-1 frente al de Bahía en el estadio Mundialista de Mar del Plata, el atacante santafesino empalmó una pelota en la media luna y “colgó” al arquero Juan Pablo Lungarzo, en el cierre del Nonagonal B, donde ambos elencos lograron clasificar entre los cuatro (el “Torito” primero, cruza con Defensores de Villa Ramallo, y el olimpiense tercero, choca con Gimnasia de Chivilcoy).

Además del “golón” de la víspera, Gutiérrez le señaló otros 2 en la fase regular, fue en un único partido, triunfo de Alvarado 2-0 en el cruce que abrió la segunda rueda.

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Pero lo venía amargando antes: fue el autor del gol en el 1-0 de la revancha de cuartos de final de la Reválida del año pasado, disputada en el Carminatti, y había convertido uno el domingo anterior, en el “famoso” 5-0 del conjunto pergaminense por la ida y en su cancha.

En el certamen 2020-2021, en octavos de final y con la casaca de Sportivo Las Parejas, le marcó uno en el 3-3 jugado en Bahía. Después, por penales, se impuso el visitante por 5-4 y el “Sapo” no pateó.

El 7 de noviembre de ese mismo año, por la misma fase, Olimpo se tomó revancha: le ganó 3-1 y Gutiérrez señaló para el verdirrojo de Las Parejas.

Es el único futbolista del Federal A que le anotó tantos goles a su ex elenco en tan corto tiempo: 7 entre el 2021 y 2026.

“Se viene la parte más linda de la competencia y Olimpo será durísimo en los cruces. Aunque no juegue como sus hinchas pretenden, tiene un equipazo”, calificó quien en 2024, tras dejar Olimpo, vistió la casaca de Brown de Madryn en la Primera Nacional.