Con otro gol agónico, Argentina venció a Perú y aseguró medalla en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub-19 derrotó esta tarde a Perú en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, por lo que aseguró medalla para la delegación nacional.

El combinado nacional se impuso por 1 a 0, con gol de Santiago Espíndola a los 89 minutos.

Con este resultado, el elenco dirigido por Diego Placente jugará la final por el oro el viernes a las 15.

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El partido decisivo será ante Paraguay, que venció a Chile en la otra semifinal por 1 a 0, con gol de Mauro Coronel a los 93 minutos.

Será el segundo duelo de Argentina ante la albirroja, ya que se enfrentaron en la primera fecha del certamen, con triunfo guaraní por 2 a 1.

Luego la albiceleste se recuperó venciendo a Uruguay (1 a 0) y empatando ante Venezuela (1 a 1), lo que le dio el pase a los cruces.