La selección masculina se sóftbol logró su tercera victoria en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La selección argentina masculina de sóftbol dio una auténtica exhibición de poderío, contundencia y efectividad al aplastar a Perú por un contundente 12 a 0 en el Estadio Mundialista de Sóftbol, en un encuentro válido por la ronda preliminar de los XIII Juegos Suramericanos.

La escuadra albiceleste, que contó con la ptresencia de los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Sáenz, liquidó el pleito por la vía del nocaut en apenas cuatro entradas.

Desde el primer lanzamiento, la novena argentina impuso sus condiciones. La ofensiva nacional pegó rápido en el primer episodio anotando dos carreras para romper el cero y marcar el rumbo del partido. Lejos de conformarse, en el segundo capítulo desataron un vendaval de cuatro anotaciones más, estirando la ventaja a un cómodo 6-0.

El golpe definitivo llegó en la parte alta de la tercera entrada: un rally implacable de seis carreras terminó de desmoronar por completo al pitcheo peruano, sellando el abrumador 12-0 en la pizarra.

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El lanzador argentino Matías Etchevers Larraburu se acreditó la victoria (W) con una actuación estelar e intachable desde la placa, manteniendo a raya a los bates incas. La derrota (L) recayó sobre los hombros de Geyni Silva Yarleque, quien sufrió el duro castigo del ataque albiceleste.

En el apartado estadístico, la diferencia fue abismal: Argentina conectó 7 imparables y no cometió ningún error a la defensiva (7 H, 0 E). Por su parte, la novena peruana apenas pudo descifrar los lanzamientos albicelestes para conectar un solo hit —obra del jardinero derecho Gonzalo Sakuda Nakamatsu— y cometió 4 pifias a la defensiva (1 H, 4 E).

Con este incontestable triunfo por supernocaut, Argentina firma una actuación perfecta en la fase de grupos y confirma de manera tajante su chapa de favorito para quedarse con la medalla dorada en Santa Fe 2026.

Este miércoles, la Selección afrontará dos compromisos: desde las 18:00 se medirá con Bolivia y, a partir de las 20:30, con Venezuela.