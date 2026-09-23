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Santa Fe 2026.

La selección masculina se sóftbol logró su tercera victoria en los Juegos Suramericanos

Con los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Sáenz, superó a Perú por 12 entradas a 0. Este miércoles tendrá doble presentación.

Fotos: prensa Santa Fe 2026

La selección argentina masculina de sóftbol dio una auténtica exhibición de poderío, contundencia y efectividad al aplastar a Perú por un contundente 12 a 0 en el Estadio Mundialista de Sóftbol, en un encuentro válido por la ronda preliminar de los XIII Juegos Suramericanos.

La escuadra albiceleste, que contó con la ptresencia de los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Sáenz, liquidó el pleito por la vía del nocaut en apenas cuatro entradas.

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Desde el primer lanzamiento, la novena argentina impuso sus condiciones. La ofensiva nacional pegó rápido en el primer episodio anotando dos carreras para romper el cero y marcar el rumbo del partido. Lejos de conformarse, en el segundo capítulo desataron un vendaval de cuatro anotaciones más, estirando la ventaja a un cómodo 6-0.

El golpe definitivo llegó en la parte alta de la tercera entrada: un rally implacable de seis carreras terminó de desmoronar por completo al pitcheo peruano, sellando el abrumador 12-0 en la pizarra.

El lanzador argentino Matías Etchevers Larraburu se acreditó la victoria (W) con una actuación estelar e intachable desde la placa, manteniendo a raya a los bates incas. La derrota (L) recayó sobre los hombros de Geyni Silva Yarleque, quien sufrió el duro castigo del ataque albiceleste.

En el apartado estadístico, la diferencia fue abismal: Argentina conectó 7 imparables y no cometió ningún error a la defensiva (7 H, 0 E). Por su parte, la novena peruana apenas pudo descifrar los lanzamientos albicelestes para conectar un solo hit —obra del jardinero derecho Gonzalo Sakuda Nakamatsu— y cometió 4 pifias a la defensiva (1 H, 4 E).

Con este incontestable triunfo por supernocaut, Argentina firma una actuación perfecta en la fase de grupos y confirma de manera tajante su chapa de favorito para quedarse con la medalla dorada en Santa Fe 2026.

Este miércoles, la Selección afrontará dos compromisos: desde las 18:00 se medirá con Bolivia y, a partir de las 20:30, con Venezuela.

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