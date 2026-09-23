Juegos Suramericanos: el primer día de definiciones del tiro con arco ya le dio medallas a Bahía y la Argentina

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El primer día de definiciones del tiro con arco dejó varias medallas para la Argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El certamen se lleva acabo en el campo montado en el centro del hipódromo rosarino, en el Parque de la Independencia.

En primer turno, el equipo femenino de recurvo se quedó con la medalla de bronce al superar a Perú 6-2 en la definición. El grupo estuvo integrado por Alma Pueyo López, María Giúdice y la bahiense (radicada en Neuquén), Wanda Arca.

Luego, las mujeres de arco compuesto alcanzaron la final y obtuvieron la medalla de plata, tras caer con Colombia, por 232-125. En semis, le habían ganado a Brasil, por 220-217. Integraron el equipo María González Briozzo, Daniela Cheffer y la bahiense Guillermina González.

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Finalmente, el equipo masculino de compuesto también fue de plata: vencieron a Brasil en semis (228-224) y también cayeron con Colombia en la final (231-228). Compitieron Nelson Salinas, Lucas Garcés y el rionegrino, radicado en Bahía Blanca, Iván Nikolajuk (representante del Círculo Bahiense de arquería junto a Guille González).

Por su parte, no lograron acceder al podio los integrantes del equipo masculino de recurvo, quienes cayeron en cuartos de final ante Venezuela, por 6-0. Compitieron allí el olímpico Damián Jajarabilla, Esteban Silva y Matías Noriega.

Entre jueves y viernes se disputarán los cruces individuales y de equipos mixtos.

Mañana, desde las 9:15, Arca y Giúdice cruzarán en los dieciséisavos de final del recurvo.

En el mismo horario comenzarán Salinas (ante el boliviano Joel González) y Garcés (vs. el chileno Infante) en el compuesto masculino. Mientras que desde las 9:50 saldrán a escena Alma Pueyo López (espera rival de recurvo, en octavos de final) y Nikolajuk (aguarda contrincante en octavos, del compuesto).

Por la tarde se disputarán los cruces de recurvo masculino y compuesto femenino.

A las 15:15 arrancarán Silva (ante el peruano Diego Fernández), Jajarabilla (con el panameño Saavedra) y Noriega (con el chileno Peña), en dieciséisavos.

También Scheffer (vs. la peruana Hermoza); en tanto, desde octavos jugarán González Briozzo (ante la venezolana Mendoza) y Guille González (vs. la brasileña Rodrigues).

En todos los casos, se disputarán cruces hasta las semifinales; quedando los duelos por medallas para el viernes, cuando también se definan los duelos de equipos mixtos.