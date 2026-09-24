La jugadora de pádel se disculpó tras sus comentarios antisemitas: “Lamento el daño”

La jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero se disculpó a través de las redes sociales por su mensaje antisemita, en el cual afirmaba que los judíos "no eran bienvenidos". La deportista fue desafectada de la representación argentina en los Juegos Panamericanos a raíz de la polémica.

"Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos", resaltó Guerra Sodero en sus redes.

El escándalo se había desatado horas antes cuando la jugadora de pádel anunció, con una historia de Instagram, que representaría al país en los Panamericanos de la disciplina. Allí, invitó a sus seguidores a votar en una encuesta para ayudarla a elegir la camiseta que usaría en el torneo.

En esa interacción, pidió que voten "amigos, conocidos, familia, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media" ya que no había "ningún tipo de distinción". Sin embargo, sobre el final remarcó: "excepto judíos: ustedes no son bienvenidos".

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Por esa última frase, el posteo de Sodero se viralizó, recibió el repudio de usuarios por "antisemita" y obligó a la Asociación de Pádel Argentino (APA) a apartarla de la representación argentina.

En su extenso pedido de disculpas, la deportista reconoció: "Realicé un acto abiertamente discriminatorio al señalar de forma explícita que las personas de la comunidad judía no eran bienvenidas en dicha elección".

Por otro lado, Guerra Sodero afirmó: “Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores que respeto”.

En ese sentido, la jugadora de pádel dejó en claro que la “dignidad e integración” son los valores “que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras”.

En cuanto a las posibles consecuencias, Guerra Sodero anticipó que se pone “a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen”.

Por último, la deportista cordobesa destacó: “Asumo el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación”.