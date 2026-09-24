Guille González, Arca y Nikolajuk completaron el tiro con arco individual de los Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El tiro con arco tuvo una intensa jornada este jueves en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con el óvalo del hipódromo del Parque Independencia rosarino.

En recurvo individual femenino, Alma Pueyo López tuvo una buena actuación y llegó hasta las semifinales, donde mañana competirá por la medalla de bronce. En octavos de final, superó a la boliviana Nilyem Rodríguez por 7-1 y luego, en cuartos, derrotó a la colombiana Tania Arias, por 7-3. En semifinales, cayó ante la también colombiana Ana María Rendón por 6-0.

Precisamente Rendón fue también rival de otra argentina. En los dieciseisavos de final, María Giúdice se impuso en duelo celeste y blanco a la bahiense, radicada en Neuquén, Wanda Arca por 6-2, pero posteriormente quedó eliminada en octavos al perder ante la colombiana por 6-0.

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Entre los varones, Esteban Silva alcanzó los cuartos de final de recurvo individual masculino. En su primer compromiso, derrotó al peruano Diego Fernández por 6-4 y, en octavos, protagonizó otro triunfo argentino al superar al colombiano Santiago Cruz por 6-5. En cuartos de final, Silva perdió frente al brasileño Marcus Dalmeida por 6-0.

También compitió el olímpico Damián Jajarabilla, quien venció al panameño Liborio Saavedra por 6-4 en dieciseisavos, para luego caer en octavos ante el brasileño Matheus Gomes por 6-4. Matías Noriega, en tanto, perdió en su estreno ante el chileno Tomás Peña por 6-0.

En compuesto individual masculino, Iván Nikolajuk fue el argentino que llegó más lejos. En octavos, el rionegrino tradicado en Bahía Blanca derrotó por 139-136 a su compatriota Nelson Salinas, quien previamente había vencido al colombiano Joel Gonzales por 142-134. Nikolajuk avanzó a cuartos, donde perdió ante el colombiano Jagdeep Singh por 147-143.

Por su parte, Lucas Garcés superó al chileno Agustín Infante por 143-137 en dieciseisavos de final, pero en octavos fue derrotado por el propio Singh por 144-141.

La jornada también tuvo acción en compuesto individual femenino. Daniela Cheffer derrotó a la peruana Nathaly Hermoza por 141-124 en dieciseisavos de final y luego cayó en octavos ante la colombiana Alejandra Usquiano por 143-127. En la misma instancia inicial, Eugenia González Briozzo perdió ante la venezolana Ana Mendoza por 143-142, mientras que la bahiense Guillermina González fue superada por la brasileña Bianca Rodrigues por 140-133.

La actividad finalizará este viernes con la participación de Alma Pueyo López por el bronce individual de arco recurvo.

Además, se completará la competencia de equipos mixtos. Allí, el recurvo estará integrado por la propia Alma junto a Esteban Silva (comenzarán 9:20, en cuartos de final, ante Perú) y el compuesto por Nikolajuk y Eugenia González Brizzo (también desde 9:20, pero ante Chile).