Scaloni probó el primer equipo de la Selección argentina después del Mundial

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, probó un equipo en las prácticas de la albiceleste por primera vez desde la finalización del Mundial.

El entrenador continúa preparando el partido ante Bolivia del próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba.

Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron los once elegidos en el entrenamiento desarrollado en el predio Lionel Messi, en Ezeiza.

Respecto a la final contra España en el Mundial 2026, se repiten cinco nombres: “Dibu” Martínez, “Cuti” Romero, “Licha” Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. A su vez, se suman dos nombres que no habían sido convocados al Mundial: Giay y Mastantuono.

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Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre desde las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Será el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA.

El miércoles 3 de octubre los enfrentará a Burkina Faso en el Monumental y el 6, en el mismo estadio, a Benín, lo que significará la despedida de Lionel Messi.