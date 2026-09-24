Medalla de plata para el bahiense Damián Ancic y el equipo de salto ecuestre en los Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El equipo nacional de salto ecuestre obtuvo esta tarde la medalla de plata en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe2026.

Del mismo formó parte el bahiense Damián Ancic, quien tuvo hoy un doble cero perfecto montando a Milenario Solaguayre.

El Ruso se recuperó así de un debut agridulce, cuando acumuló 8 puntos de penalización para finalizar 19°.

Esta vez, con la solidez que supo mostrar con su excompañero, Santa Rosa Chabacon, Ancic superó con creces los 13 obstáculos (16 esfuerzos).

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A diferencia del primer día, se incorporó un salto sobre agua y una combinación triple.

El resto del equipo estuvo integrado por Lucas Mesa, Manuel Chechic y Tomás Galilea.

Este último, montando a Vertigo Waf, fue clave en la definición con un recorrido limpio en la segunda ronda, mientras que Mesa (Iceman S V G) aportó una impecable pasada sin faltas en el momento de mayor presión. Por su parte, Chechic con C D Cristal Z mantuvo la regularidad para sostener al equipo en la pelea alta.

Brasil, que acumuló 17.74, se quedó con la de oro. Argentina terminó con 22.10 y tercero fue Chile, con 33.40.

Tras un día de descanso, la actividad finalizará este sábado con la competencia individual.

Allí, Ancic marcha cuarto, con el arrastre de los 8.48 del miércoles.

Lidera el brasileño Gabriel De Queiroz (2.9), seguido de la boliviana Karen Boos (5.31) y del también brasileño José Fernandez Filho (8).

El resto de los argentinos aparecen 5° (Galilea, 10.52), 13° Chechic (15.21), 15° Mesa (16.37) y 42° Albaracín (WD).