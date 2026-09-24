Diario de viaje, día 11: el atleta que tiene una medalla pero todavía no compitió

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Hay errores que pueden pasar inadvertidos. Detalles de organización, pequeñas desprolijidades, cuestiones que, en medio de un evento deportivo de semejante magnitud, pueden terminar quedando en segundo plano. Y hay otros que resultan difíciles de explicar.

En estos Juegos Suramericanos hay varios ejemplos de ambas cosas. Pero si existe una herramienta que debería funcionar sin fisuras es la aplicación oficial de los Juegos. Con 60 disciplinas, distintas sedes y competencias que se desarrollan en simultáneo a lo largo del día, pretender seguir todo de manera presencial es imposible. Para eso están las plataformas digitales: para saber qué pasó, cuándo pasó y, sobre todo, qué está pasando.

Este miércoles al mediodía, por ejemplo, uno podía entrar a la app para consultar el medallero y encontrarse con una sorpresa: Argentina tenía una medalla de bronce más. La había conseguido Agustín Vernice, en K1 1000 metros de canotaje velocidad.

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Aunque había algo que no cerraba.

Vernice no es precisamente un deportista desconocido ni alguien para quien un tercer puesto pase inadvertido. Es dos veces olímpico y campeón panamericano. Por eso, verlo en el tercer escalón del podio generaba, como mínimo, cierta curiosidad.

Entonces aparecía la segunda señal de alerta. Al ingresar a la agenda de canotaje velocidad, la competencia figuraba como “reprogramada”.

Una consulta rápida alcanzaba para confirmar lo que, a esa altura, ya parecía evidente: Vernice no había ganado ninguna medalla simplemente porque no había competido.

Las condiciones climáticas en Santa Fe capital habían obligado a la organización a cancelar todas las pruebas previstas para la jornada de canotaje. El propio Vernice contó la situación en sus redes sociales y explicó que, según comunicó la Federación Panamericana de Canotaje, se realizaría una nueva reunión para evaluar el escenario y reorganizar el programa de competencias.

Además, el error no era una información aislada. Esa medalla también estaba contabilizada en el medallero general de los Juegos.

El medallero no es un dato decorativo y en otro momento podemos discutir su real importancia y medida. Brasil lidera la competencia y, detrás, Argentina y Colombia sostienen una pelea muy pareja por el segundo lugar. En una clasificación en la que cada oro, cada plata y cada bronce pueden modificar las posiciones, una medalla de más no es un detalle menor. Y mucho menos cuando esa medalla corresponde a una prueba que todavía no comenzó.

Mucho en estos Juegos no funcionó. No por obra y gracia del destino, sino porque no se previeron, no se planificaron y no hubo una indicación clara para ello. La comunicación y el apoyo para la prensa fue escaso. Llovió material innecesario y, lo importante, brilló por su ausencia.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

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Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)