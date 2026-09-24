Copa Intercontinental: Boca perdió en China y cruzará en semifinales ante el candidato

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Boca perdió esta mañana de nuestro país -atardecer de China- frente a G-League United, 79 a 74, por la Copa Intercontinental.

De esta manera, el xeneize cruzará en semifinales el sábado, a las 8.30, con Rytas Vilnius (Lituania), que ganó el Grupo A de manera invicta y es gran candidato.

El bahiense Lucas Faggiano jugó 15m35, sumando 8 puntos (2-3 en triples y 1-2 en dobles), más un rebote y una asistencia.

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Boca estuvo al frente en gran parte del juego (tuvo ventaja de +11), aunque sufrió un parcial de 15-5 en el tramo final.

Los cuartos fueron 25-20, 43-36 y 62-60.

En el primero, Boca anotó seis triples en ocho intentos.

El principal goleador de Boca fue el estadounidense Michael Warren, con 15 unidades, mientras que Tomás Monacchi aportó 11.

La otra llave de semifinales la protagonizarán G-League United ante RSSB Tigers (Ruanda).