Las primeras sensaciones de Colapinto en Bakú: "No estoy muy consistente como en otras carreras"

Franco Colapinto (Alpine) giró esta mañana en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El argentino terminó 18° y 11° en las tandas de entrenamiento que fueron lideradas por George Russell (Mercedes Benz).

"Fala un poco, creo que nos fue ayudando que mejoró la pista. Al principio estaba muy sucio y a nuestro auto le venía peor todavía", entendió el pilarense en diálogo con ESPN.

No obstante, no se mostró del todo satisfecho por lo hecho en el primer día.

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"Dimos un pasito adelante con el auto, pero falta. No me siento muy cómodo, no estoy muy consistente como en otras carreras", agregó.

La actividad en el circuito callejero de Bakú seguirá el viernes, con la Práctica Libre 3 (a las 5.30) y la Clasificación (desde las 9).

"Habrá que trabajar esta noche y trabajar para mañana", remarcó Colapinto.

El sábado, en tanto, se largará la carrera principal del Gran Premio a partir de las 9.

"El objetivo es la Q3 y sumar puntos", avisó el pilarense.