Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fórmula 1.

Las primeras sensaciones de Colapinto en Bakú: "No estoy muy consistente como en otras carreras"

El argentino fue 18° y 11° en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán.

Franco Colapinto (Alpine) giró esta mañana en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El argentino terminó 18° y 11° en las tandas de entrenamiento que fueron lideradas por George Russell (Mercedes Benz).

Noticias Relacionadas

"Fala un poco, creo que nos fue ayudando que mejoró la pista. Al principio estaba muy sucio y a nuestro auto le venía peor todavía", entendió el pilarense en diálogo con ESPN.

No obstante, no se mostró del todo satisfecho por lo hecho en el primer día.

"Dimos un pasito adelante con el auto, pero falta. No me siento muy cómodo, no estoy muy consistente como en otras carreras", agregó.

La actividad en el circuito callejero de Bakú seguirá el viernes, con la Práctica Libre 3 (a las 5.30) y la Clasificación (desde las 9).

"Habrá que trabajar esta noche y trabajar para mañana", remarcó Colapinto.

El sábado, en tanto, se largará la carrera principal del Gran Premio a partir de las 9.

"El objetivo es la Q3 y sumar puntos", avisó el pilarense.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE