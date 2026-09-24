En vivo: Franco Colapinto gira por primera vez en el Gran Premio de Azerbaiyán

Con Franco Colapinto (Alpine), se realiza en estos momentos la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Los pilotos prueban por primera vez en el circuito callejero de Bakú, que por excepción se correrá de jueves a sábado y no de viernes a domingo.

Esto se debe a que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

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Luego de esta sesión, la Práctica Libre 2 se realizará a las 9.

El viernes, en tanto, iniciará con la PL3 (a las 5.30) y seguirá con la Clasificación (desde las 9).

Mientras que el sábado se largará la carrera principal a las 8.

*En vivo

5.59hs: Trepa Franco

Colapinto (Alpine), trepó a la séptima colocación luego de una muy buena vuelta, y quedó a 1.258 segundos de Andrea Kimi Antonelli, quien realizó el mejor giro hasta el momento.

5.55hs: Bandera amarilla y auto virtual de seguridad

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) debió abandonar por un "problema hidráulico", según avisó el italiano por la radio a su equipo.

5.51hs: Primera vuelta de Gasly

Pierre (Alpine), compañero de Franco Colapinto, llegó a la 17° tras su primera vuelta cronometrada.

5.46hs: Apareció el líder del campeonato

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) pasa a la liderar la primera tanda de entrenamientos, mejorando la vuelta de Max Verstappen (Red Bull) con un tiempo de 1:46:265.

5.40hs: Max lidera

Verstappen (Red Bull) marcó la mejor vuelta (1:46:635) en el inicio de la Práctica Libre 1.

5.36hs: Primer registro

Franco Colapinto cerró su primera vuelta cronometrada en Bakú, trepando por algunos segundos al noveno lugar.

5.30hs: ¡Autos a pista!

Los pilotos salen por primera vez a probar en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú.