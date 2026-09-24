Con un 5x5 se completa la sexta fecha de la LBB Oro, que comenzó anoche

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con una fecha que comienza a marcar la cuenta regresiva camino al cierre de la fase regular, se completa esta noche, desde las 21, la sexta programación correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

La misma comenzó anoche con el triunfo de Pueyrredón ante Independiente, 84 a 69.

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De un total de 11 fechas, después de esta noche quedarán apenas cinco para que cada equipo pueda encontrar su mejor ubicación de cara los playoffs, que tendrán, en su primera instancia, tres divisiones: los seis que accederán directamente a cuartos, los cuatro que disputarán play in y los dos últimos jugarán por la permanencia.

La particularidad de los partidos de hoy es que cinco de los seis de arriba se miden con cinco de los seis de abajo.

El puntero Estrella tiene la difícil misión de mantenerse en soledad en lo más alto, visitando a un potenciado Leandro N. Alem, y Napostá irá por la revancha ante Barrio Hospital (en su momento le quitó el invicto), aspirando a volver al primer puesto.

También, un revitalizado Villa Mitre va a cancha de Pacífico, que está algo condicionado por sus últimas derrotas.

Bahiense del Norte y Estudiantes, en tanto, necesitan dar vuelta la página tras sus caídas y Liniers sale por primera vez en este tramo, para visitar a Olimpo, que llega tonificado tras su primera victoria.

L.N. Alem-Estrella

Entre los partidos de hoy, estos dos rivales son los que más veces se enfrentaron en la temporada, repartiéndose dos triunfos y dos derrotas.

Estrella actualmente tiene la mejor racha (+4), igualada anoche por Pueyrredón. La última derrota de visita del auriazul fue justamente en el Lacunza, por los cuartos de final.

El verdirrojo ganó en sus últimas cuatro presentaciones de local, racha que comenzó ante Estrella, en cuartos. Contrariamente, de visitante perdió los últimos cinco encuentros.

En este segundo tramo intercaló triunfos y victorias: perdió con Pueyrredón (86-62), le ganó a Olimpo (79-68), cedió con Napostá (91-89), se impuso ante Bahiense (82-76, 75-75) y cayó ante Villa Mitre (89-75).

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Joel Schernenco⁩.

Novedades: el verdirrojo tiene a Emilio Giménez con molestias en un hombro, y continúan afuera Santiago D'Annunzio y Patricio Zapata, recuperándose de sus lesiones. El auriazul, en tanto, llega sin inconvenientes.

Antecedente: en fase regular Estrella ganó 92-89, de local, con triple de Santiago Quiroga. En el inicio de cuartos repitió de local (68-56) y después se impuso L.N. Alem (85-66) en el Lacunza y (79-72) en el Luis Álvarez.

Pacífico-Villa Mitre

Pacífico y Villa Mitre son dos rivales directos

El verde había mostrando solidez en el inicio (tres victorias conecutivas), tuvo una pésima noche ante Pueyrredón (82-59) y no pudo con Napostá (85-83).

El tricolor, por su parte, viene de dos partidos con marcadores casi calcados, venciendo a Napostá, 89-76 y recientemente a L.N. Alem, 89-75. Ambos de local.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Novedades: el local continúa sin Pedro Palacio (isquiotibial).

El tricolor, por su parte está completo. En los últimos días entrenó a órdenes de Renzo Balducci, aunque hoy tiene previsto regresar Emiliano Menéndez, tras la finalización -sobre el mediodía- del Campus de Desarrollo U15 del cual está participando en Santa Rosa, organizado por la CAB.

Antecedente: Villa Mitre 98, Pacífico 81.

Bahiense-Estudiantes

Bahiense sumó tres victorias en el inicio del segundo tramo y perdió los últimos dos partidos.

Anotó 73, 72, 76 (dos veces y ambas en suplementario) y viene de su puntuación más baja: 56 ante Estrella.

El albo, por su parte, cedió en su última presentación ante Olimpo, 92-66, y tiene récord de 2-3.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: en Bahiense es probable que se cambie Tomás Bonivardo, quien se encuentra en la ciudad hasta el domingo y volverá a viajar por motivos laborales.

El albo, por su parte, está completo.

Antecedente: Estudiantes 80, Bahiense 84.

Olimpo-Liniers

Olimpo viene de ganar su primer partido (92 a 66 a Estudiantes), resultado que marcó su máxima puntuación y, también, su mayor diferencia en el año.

El Chivo jugará su primer partido de visitante en este segundo tramo (a raíz de los cambios de localía en la primera parte).

Cosechó cuatro triunfos en cinco presentaciones. En el Norberto Tomás anotó su mayor puntuación en tiempo regular 96-86 (juego 2 de la Reclasificación). La otra fue en suplementario, 96-95 (85-85) ante Barrio Hospital.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Sebastián Giannino, Horacio Sedán⁩ y Ariel Di Marco.

Novedades: el aurinegro está completo y el Chivo sentirá la baja de Agustín Dottori, ausente este partido y el próximo, por un viaje familiar. Mientras que Nicolás Quiroga es duda, por motivos laborales, definiendo si juega o no sobre la hora del partido.

Antecedente: Liniers ganó de local en fase regular 92 a 77 y en la Reclasificación: 89-59, de local y 96-86 de visita.

Barrio Hospital-Napostá

Barrio Hospital acumula siete derrotas consecutivas y es el único que no pudo ganar en este segundo tramo (0-5), aunque sabe lo que es vencer a Napostá, al que le provocó la primera derrota de la temporada.

Los de la Avenida, por su parte, ganaron los tres partidos de locales en este tramo y perdieron en sus dos salidas.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Sebastián Arcas, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Novedades: los locales continúan sin Esteban Benedetti y Tomás Bussetti, mientras que comenzó a entrenar Joaquín Godio y en la medida que sus tiempos laborales se lo permitan se sumará al plantel. En tanto, la única baja de la visita es la conocida: Germán Andrés, recuperándose de la operación de rodilla.

Antecedente: Napostá 79, Barrio Hospital 83.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Pueyrredón (11PG-6PP), 19,5 puntos (*)

​​​​​2°) Estrella (13-3) 19

3º) Napostá (12-4), 18

4º) Bahiense (10-6), 17

4º) Liniers (9-7), 17

6º) Villa Mitre (9-7), 16,5

7º) Pacífico (8-8), 16

8º) Estudiantes (8-8), 15,5

9º) L.N. Alem (6-10), 14,5

10º) Olimpo (5-11), 13,5

10º) Independiente (3-14), 13,5 (*)

12º) Barrio Hospital (3-13), 12

(*) Tienen un partido más.