Sorpresa en la Liga Argentina: Juane De la Fuente cambió de equipo en Mar del Plata

El escolta o alero Juan Esteban De la Fuente (26 años y 1m96) jugará por Unión (Mar del Plata) la próxima temporada de la Liga Argentina.

Frustrada la posibilidad de emigrar al básquetbol brasileño, donde se cayó un preacuerdo que tenía, Juane permanecerá en La Feliz, aunque no en su Quilmes, donde estuvo las últimas dos temporadas, y en las que enfrentó a Villa Mitre de nuestra ciudad, en algunos partidos, con un protagonismo determinante.

La anterior temporada De la Fuente promedió 15,4 puntos (45,7% en dobles, 26,0% en triples y 73.9% en libres), 3,8 rebotes y 2,3 asistencias en 27,9 minutos a lo largo de 35 partidos.

Con esta ficha, sumada a la del canadiense-congoleño Eric Kibi, el celeste potenció su plantel y ya ve con otros ojos la temporada que se avecina, después de poner en duda su continuidad en la categoría.