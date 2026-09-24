Se conoció el árbitro de Boca-Racing, quien estuvo envuelto en polémicas recientes

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó hoy la terna arbitral para el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing, que se disputará el próximo domingo a las 17:00 en el Gigante de Arroyito.

El árbitro designado es Andrés Gariano, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes. En la cabina de videoasistencia (VAR) estará Lucas Novelli, con Diego Romero como AVAR, y Sebastián Martínez cumplirá la función de cuarto árbitro.

Gariano tiene un antecedente reciente con Racing: lo dirigió en diciembre de 2024 cuando La Academia cayó 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Su otro historial con el conjunto de Avellaneda data de un triunfo por 1-0 frente a San Martín de Formosa, por el certamen integrador.

En tanto, Gariano lo arbitró en una ocasión a Boca y fue victoria con goleada incluida ante Defensa y Justicia por 4 a 0 en abril pasado.

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Sin embargo, el árbitro viene de ser eje de algunas polémicas tras fallos arbitrales que generaron enojo.

El más reciente fue cuando no expulsó al defensor de River Mauro Arambarri por una infracción sobre el jugador de Atlético Tucumán, Alexis Canelo, que derivó en protestas e insultos del DT del "Decano", Julio Falcioni.

“En la falta sobre Canelo era expulsión. Me extraña que para unas cosas miren y para otras no. Para un color, toman determinadas decisiones y para otros no. Cuando me cagan me doy cuenta enseguida. Quería venir a la conferencia para decir esto”, sostuvo Falcioni en ese entonces tras la derrota de su equipo por 2 a 1.

Y la polémica restante fue en la derrota de River por 1 a 0 ante Tigre, por el Torneo Clausura vigente, cuando no sancionó un penal que reclamaron los de Núñez por una infracción sobre Ángel Correa.

“No está para dirigir en este tipo de competencias”, soltó el zaguero del conjunto de Núñez, Nicolás Otamendi.

En cambio, Gariano se justificó sobre su decisión al remarcar: “En cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno. En un juego de contacto es normal”.

Agencia NA