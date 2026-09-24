El exótico nuevo club del “Papu” Gómez

Alejandro “Papu” Gómez tendrá su primer paso fuera del fútbol europeo en 17 años. Foto: NA.

El mediocampista argentino Alejandro “Papu” Gómez tendrá su primer paso fuera del fútbol europeo en 17 años al firmar contrato con el Forte Virtus FC, de los Emiratos Árabes Unidos.

El club fue fundado hace seis años, tiene su sede en la ciudad de Dubái y transita la segunda división del fútbol emiratí, categoría que existe desde 2019.

Así, el jugador surgido en Arsenal de Sarandí tendrá su segundo paso luego de una sanción por doping que le hizo perderse dos años de competencia y saldrá de Europa por primera vez desde 2009, con su primer paso por Medio Oriente.

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El “Papu” Gómez continúa extendiendo su carrera, que se vio fuertemente golpeada por un dopaje positivo que salió a la luz en octubre de 2023, y firmó en el Forte Virtus de los Emiratos Árabes Unidos, un club de reciente creación.

Su regreso a la actividad se dio en Italia, en noviembre del año pasado, aun cuando no fue de la mejor manera.

Con pocos partidos en el Padova de la segunda categoría, el argentino comenzó como suplente y se ganó rápidamente un lugar como titular, incluso siendo capitán del equipo, hasta que sufrió una lesión en el tobillo que lo obligó a la intervención quirúrgica.

Cinco meses después de la operación, y sin haber vuelto a la actividad profesional hasta el momento, el “Papu” Gómez rescindirá el contrato que lo unía al elenco italiano y se unirá al Forte Virtus, con un contrato hasta mediados del año próximo.

Además, este será su cuarto club desde la conquista del Mundial de Qatar 2022: Sevilla de España y Monza de Italia fueron las instituciones previas a su sanción por dopaje. (NA).