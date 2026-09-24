Pádel: suspendieron a una jugadora argentina por un mensaje antisemita antes de un Panamericano

La Asociación Pádel Argentino suspendió de manera preventiva y excluyó de la competencia a la jugadora Florencia Guerra Sodero después de que se viralizara un mensaje antisemita que publicó en sus redes sociales al anunciar que iba a representar al país en un torneo internacional.

En su cuenta de Instagram, la jugadora escribió: "Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo".

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En el mismo posteo pidió a sus seguidores que votaran "sí o sí" una encuesta y enumeró a quiénes invitaba a hacerlo: "Amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media". El cierre fue el tramo más repudiado: "Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos".

La deportista, que compite en la zona de Pilar y El Totoral, eliminó el mensaje y sus cuentas ante la repercusión del caso.

La entidad que rige el pádel argentino confirmó mediante un comunicado la medida adoptada y su exclusión del Panamericano de clubes que se disputará en República Dominicana, la competencia en la que iba a llevar la camiseta argentina.

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) también expresó su repudio: "El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No normalicemos el antisemitismo", señalaron desde la organización.

El episodio tomó estado público este jueves, con las capturas del posteo ya borrado circulando en redes sociales. La sanción de la Asociación Pádel Argentino dejó fuera de una competencia internacional que se juega en República Dominicana a una jugadora que había sido anunciada para representar al país.