Práctica Libre 2: Colapinto terminó 11°, Russell fue el más veloz otra vez y hubo un accidentado

Se cerró esta mañana el primer día de acción del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Luego de la Práctica Libre 2, George Russell (Mercedes Benz) volvió a ser el más veloz (giró en 1:43:347) tal como había sucedido más temprano en la primera tanda de entrenamientos.

En esta sesión, el argentino Franco Colapinto fue 11°, mejorando la 18° colocación del inicio del día.

En esta segunda práctica, detrás de Russell llegó su compañero de equipo y líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli.

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Mientras que Max Verstappen (Red Bull) completó el tercer lugar, por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Además, Pierre Gasly (Alpine) terminó en la séptima colocación.

En un circuito casi sin margen de error, Arvid Lindblad (Racing Bull) fue el único que sufrió un accidente de gravedad.

Aunque sin consecuencias físicas para el piloto, el despiste del británico lo obligó a abandonar la competencia.

Asimismo, tras la bandera roja, Oliver Bearman (Haas) debió desistir por problemas en su motor.

De esta manera, la grilla de la PL2 quedó de la siguiente manera:

Tras la doble tanda de hoy, la actividad continuará mañana en Bakú.

La Práctica Libre 3 se pondrá en marcha a las 5.30 y será la última antes de la Clasificación, que comenzará a las 9.

El sábado, en tanto, la carrera principal del Gran Premio comenzar a las 8.

Cabe recordar que esta fecha se realiza en días pocos habituales ya que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

*En vivo

10hs: Fin del jueves, con Mercedes liderando

Con el cierre de la Práctica Libre 2 se terminó la acción del primer día del Gran Premio de Azerbaiyán.

George Russell volvió a ser el más veloz, al igual que en le primera tanda de entrenamientos. El británico cerró la vuelta en 1:43:347.

Detrás de él quedó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) y Max Verstappen (Red Bull).

Mientras que Franco Colapinto (Alpine) terminó 11° y Pierre Gasly (Alpine) fue 7°.

9.45hs: Se suma Kimi

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) quedó segundo detrás de su compañero de equipo, George Russel.

9.38hs: George arriba

Otra vez Russell (Mercedes Benz) se muestra como el más veloz y marcó la mejor vuelta de la práctica libre.

El británico giró en 1:43:759, superando a Max Verstappen (Red Bull).

9.29hs: Vuelven a pista

Con 30 minutos de práctica, los pilotos regresan al trazado luego de la bandera roja.

En el retorno, Oliver Bearman (Haas) debió abandonar por problemas en su motor.

9.20hs: ¡Bandera roja!

Lindblad chocó en la curva del castillo y se suspende la actividad durante unos minutos hasta que retiren a su Racing Bulls.

Aún restan 36 minutos de la segunda práctica libre.

9.13hs: Abran paso

George Russell (Mercedes Benz), el más veloz de la Práctica Libre 1, vuelve a marcar el mejor tiempo en el inicio de la segunda tanda.

El británico realizó la mejor vuelta hasta el momento, cerrando el giro en un 1:44:537

9.10hs: Arriba los Alpine

En el inicio de la Práctica Libre 2, Franco Colapinto y Pierre Gasly marcaron el séptimo y sexto tiempo, respectivamente.

9.07hs: Otra vez Max

Al igual que en la primera práctica, Verstappen (Red Bull) marcar el primer registro más veloz y lidera la tabla, tras cerrar la vuelta en 1:45:933.

9.02hs: ¡Guarda, Franco!

Pequeño despiste de Colapinto (Alpine) en el inicio de la segunda tanda de entrenamientos.

9.00hs: ¡A la pista!

Se puso en marcha la Práctica Libre 2 del GP de Azerbaiyán, en el circuito callejo de Bakú.

Los 22 pilotos siguen poniendo a punto sus autos en busca del mejor rendimiento.