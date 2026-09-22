Boca, con un bahiense, empezó ganando en la Copa Intercontinental que se disputa en China

Martín Cuello y un tiro que llega a puntear Fan Zhang. Foto: FIBA.

Boca comenzó de gran manera su participación en la Copa Intercontinental, venciendo al local Beijing Royal Fighters, 88 a 78, que cuenta con la base de la selección de China.

El partido correspondiente al Grupo B se disputó esta mañana de nuestro país (atardecer de China), en el Beijin, National Indoor Stadium y los cuartos terminaron 22-24, 35-51 y 52-68.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El bahiense Lucas Faggiano jugó 18m02, sumando 5 puntos (1-2 en triples, 0-4 en dobles y 2-2 en libres), 6 asistencias y un rebote.

Uno de los más efectivos del xeneize resultó Francisco Cáffaro, autor de 17 puntos (0-1 en triples, 5-6 en dobles y 7-8 en libres), más 10 rebotes.

También se destacó Leonardo Lema, con 17 unidades (7-8 en dobles), más 9 rebotes.

También, el estadounidense Kriss Helmanis 10 puntos y 4 rebotes, mientras que el base José Vildoza terminó con 10 unidades (1-6 en t3, 3-6 en t2 y 1-2 en t1), además de 5 asistencias y otros tantos rebotes.

Boca tuvo un bajo porcentaje en tiros de tres 3 a 24.

Una de las personalidades invitadas al torneo es el histórico Luis Scola, quien en la previa estuvo, entre otros, con Faggiano.

El próximo juego de Boca será ante NBA G-League United, este miércoles, a las 8.30.

Por el Grupo A, Rytas Vilnius (Lituania) -campeón de la Basketball Champions League- se impuso ante RSSB Tigers (Ruanda), 107 a 89.