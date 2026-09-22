Mbappé ratificó el "no hubo nadie mejor que yo la temporada pasada" y a quién le dedicaría el Balón de Oro

El delantero francés Kylian Mbappé, que es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro, reveló que en caso de quedarse con dicho galardón le gustaría dedicárselo a África: "Nunca he perdido la conexión con mis raíces y mis orígenes. Cada vez que voy a África puedo sentir el amor de la gente", aseguró.

Si bien Mbappé nació en Francia, está estrechamente ligado con el continente africano ya que su padre nació en Camerún y se instaló en el país europeo cuando era joven. Su madre, por su parte, es francesa pero su familia proviene de Argelia.

En este sentido, confesó que "siempre me he sentido muy querido en el continente africano, así que espero irme con el Balón de Oro y, de una u otra manera, dedicárselo a ellos también. Sería un momento hermoso personalmente para mí".

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En lo que respecta a la carrera por el Balón de Oro, Mbappé aparece como uno de los candidatos a ganar el premio gracias a sus impresionantes estadísticas individuales. En la última temporada fue el máximo goleador tanto en la Champions League como en LaLiga de España y el Mundial 2026, rompiendo incluso el récord histórico de goles en este último.

Sin embargo, el flojo rendimiento del Real Madrid y el hecho de que Francia haya quedado cuarto en el Mundial podrían relegarlo un poco.

Su personalidad competitiva va de la mano de una forma de ser que Mbappé no parece dispuesto a modificar para satisfacer a los demás.

En Francia sorprendieron algunas de sus declaraciones, entre ellas aquella en la que aseguró que "siempre he sido el elegido, no hubo nadie mejor que yo la temporada pasada". Preguntado por si realmente había dicho esas palabras, respondió sin vueltas: "Sí".

La ceremonia del Balón de Oro será el próximo 26 de octubre y se llevará a cabo en el Teatro The London Palladium en Londres, Inglaterra.