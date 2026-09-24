Con la presencia de Cerúndolo, se pone en marcha una nueva edición de la Laver Cup
Se trata de la competencia que enfrenta al equipo de Europa con el de Resto del Mundo.
Una nueva edición de la Laver Cup, la competencia que enfrenta al equipo de Europa con el de Resto del Mundo, se pondrá en marcha este viernes y contará con la participación del argentino Francisco Cerúndolo.
La actividad en el O2 Arena de Londres comenzará este viernes con los primeros cuatro partidos, tres de ellos singles y el restante de dobles.
En el primer enfrentamiento, el argentino Cerúndolo, quien viene de cumplir al ganar sus dos partidos en la Copa Davis frente a Turquía, tendrá un compromiso muy duro ante el noruego Casper Ruud, quien supo ser número 2 del mundo y que incluso estuvo a solo un partido de llegar a la cima del ranking mundial.
La de este año será la cuarta participación en la Laver Cup para Cerúndolo, quien dijo presente en las ediciones de 2023, 2024 y 2025 y consiguió levantar el trofeo en 2023 y 2025.
El encuentro entre Cerúndolo y Ruud está programado para las 9 (hora de Argentina), mientras que una vez finalizado el mismo iniciará el segundo single entre el checo Jakub Menšík y el estadounidense Brandon Nakashima.
Más tarde, a las 15, será el tercer y último single del día, cuando el español Rafael Jódar se mida con el kazajo Aleksandr Búblik. Finalmente, el último partido del día será el dobles entre el español Carlos Alcaraz y el checo Jakub Menšík contra el estadounidense Taylor Fritz y el kazajo Aleksandr Búblik.
La de este año será la novena edición de la Laver Cup, que se comenzó a disputar en 2017 y que solo se suspendió en 2020 por la pandemia de COVID-19. El historial marca un leve dominio para Europa, que se impone con cinco títulos sobre tres de Resto del Mundo.