Habló Scaloni: la continuidad en la Selección, su aporte para la despedida de Messi y más...

Lionel Scaloni habló con la prensa por primera vez durante esta concentración de la Selección Argentina, que se prepara para la triple fecha de amistosos.

El entrenador del combinado nacional tocó algunos temas clave, mientras el equipo continúa con la puesta a punto de cara a los duelos ante Bolivia (el 30 de septiembre en Córdoba), Burkina Faso (el 3 de octubre en River) y Benín (el 6 de octubre también en el Monumental).

Uno de los puntos abordados por el DT fue su renovación en el cargo, ya que su contrato vence a fin de este año.

"No hay novedades, todavía. Me reuniré con el presidente (Claudio Tapia) estos días. Ayer nos íbamos a reunir, pero tuve un problema: tuve que ir al dentista y no pudimos. Hoy él está en Paraguay", explicó.

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"Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo lo haremos. Por ahora, todo sigue igual", avisó.

Además, Scaloni contó que tuvo su rol en que Lionel Messi pueda disfrutar de su partido de despedida (ante Benín el martes 6), tras anunciar su retiro de la Selección.

"Creo que un jugador así merece eso, yo puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él. Hicimos fuerza para que él pueda estar", contó.

"Sabíamos todo lo que le estaba pasando y aún así puso ganas y el esfuerzo para poder despedirse con su gente, con la gente que tanto lo quiere. Creo que si hay que hacerle un homenaje hay que hacerlo en este momento", remarcó.

Por otra parte, también explicó las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, dos jugadores históricos de su ciclo, quienes sí se sumarán en el último partido para la despedida de Messi.

"Queremos ver a otros chicos, como en algún momento pasó con Fideo (Di María). Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que los dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan mostrar los suyo", contó.