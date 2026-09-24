Vélez apeló y pidió suspender Racing-Boca: el motivo

Vélez Sarsfield apeló ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA el fallo del Tribunal de Disciplina y solicitó una medida cautelar urgente para suspender el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing.

La entidad de Liniers busca frenar el encuentro para evitar un "daño irreparable" y la generación de un hecho consumado, a la vez que sostuvo que un dictamen favorable posterior resultaría "imposible de ejecutar" y "afectaría el desarrollo del torneo".

La controversia se originó tras el partido disputado el 2 de septiembre pasado por los octavos de final cuando, luego de ser eliminado por penales, Vélez protestó al constatar que Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, superando el límite de cinco jugadores estipulado por el artículo 31 del CCT AFA-FAA.

No obstante, el Tribunal de Disciplina desestimó el pedido de darle el partido por ganado a Vélez por 3 a 0 y declaró que la conducta constituyó un error administrativo y no una alineación indebida (artículo 18 del Código Disciplinario) al no haber participación efectiva del sexto jugador, ratificando la clasificación de Boca e imponiéndole únicamente una multa económica de 1.000 valores de entrada.

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Ante esta resolución, calificada de "inentendible" por el vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese -quien no descartó acudir al TAS-, la dirigencia presentó la apelación exigiendo la revocación del dictamen.

El reclamo se ampara en los artículos 47.1, 58.b, 58.f y 59.2 del reglamento, los cuales facultan al Tribunal de Apelaciones a dictar medidas provisionales en casos urgentes para salvaguardar la administración de justicia y suspender temporalmente la ejecución de un fallo mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Agencia NA