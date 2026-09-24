Nicolás Ovando y el presente de Rosario Puerto Belgrano: “El club no brilla como en otros tiempos”

“El fútbol del club se sostiene porque el grupo de jugadores decidió darle para adelante y competir y por los resultados deportivos, que más allá de todas las peripecias que pasamos, nos siguen acompañando”.

Como hombre de fe y devoto incondicional de las señales de Dios, Nicolás Ovando, que cumple su tercer ciclo en Rosario Puerto Belgrano, reacomodó su escala de valores y, esta vez, priorizó lo familiar y lo afectivo antes que lo económico a la hora de decidir seguir ligado al tricolor puntaltense en medio de una crisis económica y organizacional que dejó “tecleando” y seriamente comprometida la continuidad del fútbol de la entidad en la Liga del Sur.

“Son muchos los problemas, y vienen de arrastre, desde principio de año, aunque con la asunción de la nueva presidenta (María de los Angeles Jacobo) la situación tiende a mejorar. Al menos ella, como otros dirigentes que la acompañan, da la cara y busca la solución por el bien de Rosario, que en definitiva está por encima de todos”, desató “Nico” en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Entre el torneo Apertura y el Clausura, la plantilla del elenco francés sufrió una sangría considerable, incluso se alejó el capitán y máximo referente, Pedro Fernández, y fue ahí donde el grupo de jugadores con más experiencia tuvo que tomar una decisión frente a un panorama cada vez más complejo por deudas, recortes salariales, promesas incumplidas y preguntas sin respuestas.

“Nos adeudan algunos meses de sueldos, pero yo, como varios de mis compañeros, entendimos que para salir adelante había que hacerle frente a la pared que se nos venía encima. Es loable ver como el que está al lado tuyo se tira de cabeza a una pelota o en el vestuario, roto de emoción y después de tanto sufrimiento, te dice `Yo quiero ascender´. Eso es Rosario hoy, sentido de pertenencia y lucha constante; no tapamos nada, pero tampoco sentimos vergüenza por creer sin haber visto”, sostuvo quien también pasó por Bella Vista, Villa Mitre, Costa Brava, Estudiantil de Eduardo Castex y All Boys de Santa Rosa.

A su vez aclaró: “Nunca vi al club tan mal, sigue siendo grande, pero no brilla como en otros tiempos”.

La charla derivó en puntos “calientes” y aristas interesantes, pero mejor...

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