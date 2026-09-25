Se conoció la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre el pedido de Vélez para descalificar a Boca

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó el pedido de Vélez para que Boca sea descalificado de la Copa Argentina. De esta manera, el partido de cuartos de final entre el "Xeneize" y Racing se jugará sin inconvenientes el próximo domingo.

El club de Liniers había realizado una segunda presentación tras el fallo del Tribunal de Disciplina que calificó el accionar de Boca como un incumplimiento administrativo, pero decidió que continúe en la Copa Argentina. En esa oportunidad, el castigo fue una multa económica equivalente a 1.000 entradas generales.

En el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió "declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Club Atlético Vélez Sarsfield contra la resolución del Tribunal de Disciplina". A su vez, decidieron "no hacer lugar" a la presentación de carácter urgente que había realizado el "Fortín".

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El argumento principal es que la apelación de Vélez, con la utilización de varios artículos citados, no amerita revertir el fallo del Tribunal de Disciplina que dictaminó que no puede alterarse el resultado deportivo, donde Boca dejó eliminado al "Fortín".

Con esta última resolución, queda habilitado el partido entre el "Xeneize" y Racing del próximo domingo a las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina.