Con Franco Colapinto partiendo en puntos, se corre el Gran Premio de Azerbaiyán en un día atípico

Con Franco Colapinto partiendo desde la zona de puntos, se corre esta mañana el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La actividad en el circuito callejero de Bakú se pondrá en marcha a las 8, se correrá a 51 vueltas y en un día especial (sábado y no domingo), ya que mañana se conmemora el Día del Recuerdo en el país asiático, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

El piloto argentino largará desde el noveno lugar, tras verse beneficiado por la sanción a Carlos Sainz (Williams), que lo hizo trepar un puesto en la grilla luego de clasificar décimo.

La pole position de hoy la tendrá George Russell (Mercedes Benz), quien demostró un gran andar en la Qualy, tal como había mostrado en las Prácticas Libres (fue el más veloz en la primera y en la segunda.

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Detrás del británico partirán Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

Mientras que Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, largará desde la séptima colocación.

El que buscará adelantar posiciones será el puntero del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz), quien partirá desde la posición 16 tras un leve toque con el muro que no le permitió terminar la Clasificación.

Cabe recordar que la carrera se realiza hoy (y no el domingo como es habitual), ya que mañana se conmemora el Día del Recuerdo en el Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.