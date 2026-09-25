Gran Premio de Azerbaiyán: "Hay laburar e ir para adelante en la largada", avisó Colapinto

Franco Colapinto contó sus sensaciones tras terminar 10° en la Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El argentino logró meterse entre la Q3 luego de una gran vuelta en el cierre de la Q2.

"Traté de tomar mas riesgos para segurar el paso, fue suficiente", reconoció Franco.

Luego, no pudo repetirlo en la última tanda, donde George Russell se quedó con la pole position.

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"La Q3 no fue buena -admitió-. No puse nada a punto y el auto no se sentía bien", reconoció.

"No estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Después me cuesta toda la curva por eso. Fue una complicación del finde que no pudimos solucionar", agregó.

Pese a esto, Colapinto ya se enfocó en lo que será el Gran Premio de mañana sábado, que se largará a las 8.

"Ojalá salga una buena carrera. Hay que laburar e ir para adelante en la largada", avisó.

"Vamos a intentar ir para adelante, hacer una estrategia distinta, intentar algo", se ilusionó.