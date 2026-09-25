GP de Azerbaiyán: Colapinto terminó 10° y Verstappen fue el más veloz antes de la Clasificación

Se cerraron esta mañana las prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Franco Colapinto realizó su mejor tanda de entrenamientos en esta programación del circuito callejero de Bakú, terminando en el décimo lugar, superando lo hecho ayer que había sido 18° y 11°.

El más veloz de la tercera tanda resultó Max Verstappen (Red Bull), siendo el único piloto en bajar el minuto 44, al cerrar su giro en 1:43:922.

De esta manera, el neerlandés logró desplazar a George Russell (fue segundo), quien había dominado en los dos entrenamientos de ayer.

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Por detrás de ellos quedaron Lewis Hamilton (Ferrari) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz).

Mientras que Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, terminó sexto.

La acción en Bakú continuará a las 9, cuando los 22 pilotos busquen su mejor rendimiento en la Clasificación, que definirá las posiciones de largada del Gran Premio, que se largará mañana sábado a partir de las 8.

*En vivo

6.30hs: ¡Fin de la PL3!

Con Max Verstappen (Red Bull) como más veloz, superando por primera vez a George Russell (Mercedes Benz), se cerró la tercera y última tanda.

El británico fue segundo, por delante de su Lewis Hamilton (Ferrari).

Mientras que Franco Colapinto llegó en el 10° lugar y su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó sexto.

6.28hs: Max lidera

A falta de 2 minutos para el cierre de la práctica, Verstappen (Red Bull) marcó el mejor registro del día: 1:43:922.

6.22hs: A un paso del top 10

Franco Colapinto (Alpine) trepó al 11° lugar tras la vuelta con neumático blandos.

6.18hs: Prueba clave

Franco Colapinto (Alpine) y Pierre Gasly (Alpine) salieron a pista con neumático blando, en los últimos 11 minutos de la tanda.

6.15hs: Se termina la tanda

Últimos 15 minutos de la Práctica Libre 3, con George Russell (Mercedes Benz) dominando en los relojes.

6.01hs: Ahora George

Russell (Mercedes Benz), el más veloz de las primeras dos prácticas, marcó el mejor registro en lo que va de la tanda: 1:44:715.

6.00hs: Kimi arriba

El puntero del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz), marcó la vuelta más rápida (1:45:046) justo en la mitad de la tanda de entrenamientos.

5.55hs: Sube Franco

Colapinto (Alpine) trepó al octavo lugar luego de su vuelta rápida.

5.52hs: Lideran las Ferraris

Charles Leclerc y Lewis Hamilton marcaron los mejores tiempos en el inicio de la Práctica Libre 3.

5.45hs: Arranca el puntero

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz), líder del campeonato, sale a pista a probar en la Práctica Libre 3.

5.35hs: Salen los Alpine

Pierre Gasly y Franco Colapinto, en ese orden, fueron los primeros en comenzar a girar en la Práctica Libre 3.

5.30hs: ¡A la pista!

Los 22 pilotos de la grilla tienen una hora para probar por última vez antes de la clasificación.