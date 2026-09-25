Huracán buscará mantener su invicto ante un necesitado Sporting y con la cima en juego

Con un partido se pone en marcha hoy la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga del Sur en la Primera División "A", en la que puede haber -al menos momentáneamente- un nuevo puntero.

El juego que abrirá la programación lo animarán Huracán de Ingeniero White y Sporting de Punta Alta, a partir de las 19 en el renovado Bruno Lentini.

En el Bulevar el árbitro principal será Fernándo Márquez y se jugará sin público visitante.

Un triunfo de cualquiera de los dos equipos lo dejaría (aunque sea hasta que juegue San Francisco) como único líder de la competencia.

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El dueño de casa suma 12 unidades (uno menos que el Santo de Villa Italia) y es el único invicto que queda en el certamen, con 2 triunfos y 6 empates.

Además, está invicto desde que regresó a su estadio y estrenó el césped sintético, de hecho ni siquiera recibió un gol en contra.

Hasta el momento, el equipo dirigido por Mauro Brunelli sumó tres victorias en fila por 1 a 0: ante Liniers, Club Sarmiento de Pigüé (por el Torneo Regional) y Libertad.

Sporting, en tanto, tiene 11 puntos e intentará volver al triunfo luego de la derrota ante La Armonía, lo que lo dejó en zona de descensos a una unidad del propio velezano.

En el juego entre ambos de la primera ronda igualaron sin goles en el Enrique Mendizabal del rojinegro.

*Cómo sigue

La fecha 9 de la Primera División "A" tendrá actividad repartida hasta el lunes, con un partido por día desde las 15.30.

El sábado se medirán Libertad-San Francisco (dirigirá Pablo Leguizamón), el domingo cruzarán Liniers-Bella Vista (Daniel Méndez) y el lunes lo harán Villa Mitre-La Armonía (Leopoldo Gorosito).

*Las tablas

-Clausura: 1°) San Francisco, 13 puntos; 2°) Huracán, 12; 3°) Sporting y La Armonía, 11; 5°) Villa Mitre, 10; 6°) Liniers y Bella Vista, 8 y 8°) Libertad, 7.

-Acumulada: 1°) Huracán, 38 puntos; 2°) Bella Vista, 33; 3°) Liniers, 31; 4°) Villa Mitre, 29; 5°) San Francisco, 26; 6°) Libertad, 25; 7°) La Armonía, 25 y 8°) Sporting, 24.

*En el ascenso

La Primera División "B" dividirá su fecha entre sábado y domingo, siempre a partir de las 15.30.

Mañana habrá tres juegos: Tiro Federal-Olimpo (dirigirá Facundo Altuna), Comercial-Sansinena (con Julián Horticolou como juez y a puertas cerradas) y Dublin-Pacífico de Cabildo (Matías Islas).

Mientras que el domingo cerrará la fecha Pacífico de Bahía Blanca y Rosario Puerto Belgrano, con arbitraje de Javier Tamaro y a puertas cerradas.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo, 18 puntos; 2º) Rosario, 16; 3º) Tiro Federal y Comercial, 12; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Rosario, 42 puntos; 2º) Comercial y Tiro, 39 puntos; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.