Prefiere una milanesa con huevo frito antes que el asado y en La Armonía ya no lo invitan a cenar

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Aunque en el Clausura estemos cuartos y en zona de clasificación, a nosotros solo nos importa la otra tabla, la general, es la única que miramos”.

No hace mucho, Pablo Ezequiel Intrevado superó la barrera de los 200 partidos en el fútbol de la Liga del Sur, aunque es la primera vez --desde 2014, cuando hizo su debut en la Primera de Bella Vista-- que siente que cada encuentro que sale a jugar es “cielo o abismo”.

Todo es discutible, menos la realidad, por eso no reniega de lo que le toca vivir en La Armonía, un equipo “sufrido” y emocionalmente inestable. Aunque és sabía a donde venía.

“Al fin pudimos salir del fondo de las posiciones y tomar un poco de aire. Ahora estamos en puesto de Promoción, pero un poco más tranquilos”, soltó “Pachu”, autor del gol en el 1-0 frente a Sporting en el inicio de la segunda rueda del Clausura de la A liguista.

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--Lo gritaste pese a que no hace mucho pasaste por el rojinegro.

--Mirá, al único que no le gritaría un gol es a Bella Vista, el club de toda mi vida, el que me crió y el que me dio la posibilidad de hacer amigos. En Sporting tuve un año y no me fue bien por razones personales, por lesiones y enfermedades que no me permitieron estar al cien por ciento. Respeto a la instutución y a su gente, sé lo pasionales que son y cuanto aman al “sangre y luto”, pero hoy me debo a La Armonía.

--La ciclotimia que tanto los afecta en esta segunda parte del año, ¿les puede llegar a pasar factura antes del cierre de la etapa regular?

--Nos cuesta entender la irregularidad, porque hicimos muy buenos partidos, con Bella Vista de visitante y con Huracán en nuestra cancha, por ejemplo, y no nos pudimos quedar con la victoria. De ahora en más, hay que afrontar cada compromiso como si fuermos a jugar la final del mundo.

--Vayamos a la parte que más me motiva: me comentaron que sos el calco de Ricardo Darín en la película “Un cuento chino”, ¿me informaron mal?

--No, bien, jajaja, me cargan porque en mi trabajo (es repositor externo en la cadena multinacional EASY, sucursal Bahía Blanca) cuento y ordeno tornillos por medida y características. Estoy en la parte de ferretería y herramientas, aunque no sé ni cambiar el cuerito de una canilla... (risas). Darín contaba clavos y se enojaba con los clientes, yo al contrario, aunque también me dicen que soy buen actor.

--Y cocinero, aunque surgió un problemita: ¿preferís una milanesa al horno antes que un asado?.

--Toda la vida milanesa con huevo frito. Si nos quedamos en la A, hago una “milaneseada” para todos. Que quede registrado ehhh.