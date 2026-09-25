La LBB Plata llega a la octava fecha, cuatro del final, con cuatro focos bien marcados

San Lorenzo -el ganador del primer tramo- hoy podría festejar el Nº1 de la fase regular. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Si San Lorenzo le gana a La Falda y 9 de Julio supera a Altense, el naranja se asegurará hoy mismo el Nº1 de la fase regular, cuando se dispute, a partir de las 21, la octava fecha -de once- correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

La fecha completa de hoy incluye los partidos La Falda-San Lorenzo, Altense-9 de Julio, Comercial-Ateneo, Velocidad-Argentino, Sportivo-Espora y El Nacional-Bahía Basket.

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La tabla de posiciones hoy puede dividirse en cuatro partes.

Las dos primeras, con San Lorenzo cortado arriba, seguido por el lote -muy comprimido- que hoy completarían los seis clasificados directos a cuartos: Altense, 9 de Julio, Comercial, El Nacional y Sportivo.

Un escalón más abajo, aunque con chances de subir, aparecen Argentino, Velocidad, Ateneo y Bahía Basket, que serían, de finalizar así, los que jugarían play-in.

Mientras que La Falda y Espora están poco menos que condenados a jugar por la permanencia.





Altense-9 de Julio

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Sam Inglera.

Novedades: en el verde probó anoche Nicolás Altamirano y podrá estar. Mientras que en 9 sigue de viaje Luciano Vecchi.

Antecedente: 9 de Julio 70, Altense 68.

Comercial-Ateneo

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: los dos planteles están completos.

Antecedente: Ateneo 63, Comercial 67.

La Falda-San Lorenzo

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Fabrizio Rey⁩.

Novedades: en Lafa aguardan por la sanción a Benjamín Minucci y el resto está a disposición. En San Lorenzo está con algunas molestias Matías Martínez, aunque se va a cambiar y aguardarán la evolución de Nicolás Herbick, con un cuadro gripal.

Antecedente: San Lornzo 97, La Falda 55.

Velocidad-Argentino

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Sebastián Arcas, Horacio Sedán y Francisco Irrazábal.⁩

Novedades: el azulgrana no cuenta con Franco Berdini (lesionado) y Bruno Aceituno (motivos laborales); el celeste, en tanto, continúa sin Joaquín Gonzalía, lesionado, y Juan Cruz Reschini, por el momento alejado por motivos personales.

Antecedente: Argentino 76, Velocidad 85.

Sportivo-Espora

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco⁩ y Camila Robles.

Novedades: los dos equipos están completos.

Antecedente: Espora 71, Sportivo 98.

El Nacional-Bahía Basket

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Alberto Arlenghi.

Novedades: El Nacional tiene a Octavio Rayes con un cuadro febril. Bahía Basket, por su parte, recuperó a Bruno Gigliotti, Federico Salce es duda por cuadro gripal y tanto Mariano Morando como Juan Manuel Vázquez se encuentran de viaje.

Antecedente: Bahía Basket 61, El Nacional 62.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (16PG-2PP), 24 puntos

2º) Altense (13-5), 21,5

3º) 9 de Julio (13-5), 21

4º) Comercial (12-6), 20,5

4º) El Nacional (9-9), 19,5

6º) Sportivo (11-7), 19,5

7º) Argentino (8-10), 18

8º) Velocidad (8-10), 17,5

8º) Ateneo (7-11) 17,5

8º) Bahía Basket (6-12), 17,5

11º) La Falda (3-15), 14,5

12º) Espora (2-16), 14