La LBB Plata llega a la octava fecha, cuatro del final, con cuatro focos bien marcados
Los seis partidos van en las canchas de Altense, La Falda, Comercial, Velocidad, Sportivo y El Nacional.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Si San Lorenzo le gana a La Falda y 9 de Julio supera a Altense, el naranja se asegurará hoy mismo el Nº1 de la fase regular, cuando se dispute, a partir de las 21, la octava fecha -de once- correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".
La fecha completa de hoy incluye los partidos La Falda-San Lorenzo, Altense-9 de Julio, Comercial-Ateneo, Velocidad-Argentino, Sportivo-Espora y El Nacional-Bahía Basket.
La tabla de posiciones hoy puede dividirse en cuatro partes.
Las dos primeras, con San Lorenzo cortado arriba, seguido por el lote -muy comprimido- que hoy completarían los seis clasificados directos a cuartos: Altense, 9 de Julio, Comercial, El Nacional y Sportivo.
Un escalón más abajo, aunque con chances de subir, aparecen Argentino, Velocidad, Ateneo y Bahía Basket, que serían, de finalizar así, los que jugarían play-in.
Mientras que La Falda y Espora están poco menos que condenados a jugar por la permanencia.
Altense-9 de Julio
Cancha: Armando Traini (Altense).
Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Sam Inglera.
Novedades: en el verde probó anoche Nicolás Altamirano y podrá estar. Mientras que en 9 sigue de viaje Luciano Vecchi.
Antecedente: 9 de Julio 70, Altense 68.
Comercial-Ateneo
Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).
Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Jerónimo Javier Ocampo.
Novedades: los dos planteles están completos.
Antecedente: Ateneo 63, Comercial 67.
La Falda-San Lorenzo
Cancha: Lili Pisani (La Falda).
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Fabrizio Rey.
Novedades: en Lafa aguardan por la sanción a Benjamín Minucci y el resto está a disposición. En San Lorenzo está con algunas molestias Matías Martínez, aunque se va a cambiar y aguardarán la evolución de Nicolás Herbick, con un cuadro gripal.
Antecedente: San Lornzo 97, La Falda 55.
Velocidad-Argentino
Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).
Árbitros: Sebastián Arcas, Horacio Sedán y Francisco Irrazábal.
Novedades: el azulgrana no cuenta con Franco Berdini (lesionado) y Bruno Aceituno (motivos laborales); el celeste, en tanto, continúa sin Joaquín Gonzalía, lesionado, y Juan Cruz Reschini, por el momento alejado por motivos personales.
Antecedente: Argentino 76, Velocidad 85.
Sportivo-Espora
Cancha: Eladio Santos (Sportivo).
Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco y Camila Robles.
Novedades: los dos equipos están completos.
Antecedente: Espora 71, Sportivo 98.
El Nacional-Bahía Basket
Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Alberto Arlenghi.
Novedades: El Nacional tiene a Octavio Rayes con un cuadro febril. Bahía Basket, por su parte, recuperó a Bruno Gigliotti, Federico Salce es duda por cuadro gripal y tanto Mariano Morando como Juan Manuel Vázquez se encuentran de viaje.
Antecedente: Bahía Basket 61, El Nacional 62.
Posiciones
Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:
1º) San Lorenzo (16PG-2PP), 24 puntos
2º) Altense (13-5), 21,5
3º) 9 de Julio (13-5), 21
4º) Comercial (12-6), 20,5
4º) El Nacional (9-9), 19,5
6º) Sportivo (11-7), 19,5
7º) Argentino (8-10), 18
8º) Velocidad (8-10), 17,5
8º) Ateneo (7-11) 17,5
8º) Bahía Basket (6-12), 17,5
11º) La Falda (3-15), 14,5
12º) Espora (2-16), 14