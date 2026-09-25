Gregg Popovich se casó con la ex esposa de quien fuera su asistente durante 17 temporadas

Gregg Popovich y Mike Budenholzer trabajaron 17 años juntos, como entrenador jefe de San Antonio Spurs y asistente, respectivamente, consiguiendo durante ese período cuatro anillos de la NBA: 1999, 2003, 2005 y 2007.

A 19 años de compartir el último campeonato juntos, Pop se puso otro anillo, el matrimonial, tras casarse con la ex esposa de su asistente.

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Budenholzer estaba casado con Mary Barth, de quien se divorció en 2016 y con quien tuvieron cuatro hijos: William Vincent, John Brent, Savoia Elizabeth y Hanna Louise.

Pop, por su parte, estuvo casado durante 41 años con Erin, quien falleció en 2018, a los 67 años, y ambos tuvieron dos hijos: Jill y Mickey.

La relación laboral entre Popovich y Budenholzer se terminó cuando el asistente inició su carrera como entrenador principal con Atlanta Hawks.

Más tarde dirigió a los Milwaukee Bucks, con los que fue campeón de la NBA en la temporada 2020-21, y también tuvo un paso por los Phoenix Suns.

Lo cierto que el pasado 16 de septiembre, Pop, a los 77 años, se casó con Mary Barth y continúan residiendo en San Antonio, donde el entrenador se mantiene vinculado a los Spurs, ahora en caracter de presidente de operaciones.

Esta vez, el anillo no fue compartido entre los entrenadores...