Scaloni confirmó al Cuti Romero como el flamante capitán de la Selección Argentina

Mientras los hinchas argentinos se preparan para lo que será la despedida oficial de Lionel Messi en la Selección Argentina, el cuerpo técnico que comanda Lionel Scaloni ya piensa en un futuro sin la Pulga. Así, previo a lo que serán los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, el DT de la Albiceleste confirmó que Cristian Romero será quien herede la cinta de capitán cuando el rosarino diga adiós.

"El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota (Nicolás Otamendi). Está Emiliano (Martínez), que también puede llevar la cinta. Rodrigo (De Paul), que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar. Lautaro (Martínez) la puede llevar. Cuti es el indicado", reflexionó el DT, durante la rueda de prensa que llevó adelante en el predio de la AFA.

De esta manera, Scaloni hizo oficial lo que ya era un secreto a voces. El DT confía en que el defensor de 28 años puede ser quien lidere al equipo y preste su voz de mando desde el fondo. Obviamente, resta la confirmación de si acaso Scaloni continuará en su cargo en 2027, por lo que existe una posibilidad de que esto cambie. Pero lo cierto es que, para Scaloni, el Cuti es el elegido.

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Hasta ahora, el futbolista de Atlético de Madrid fue capitán en tres partidos con la Albiceleste. Su primera vez con la cinta fue ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, en una victoria por 1-0 en 2025. Después, repitió en un amistoso ante Venezuela en octubre de ese mismo año y en el 2-1 ante Mauritania, previo al Mundial 2026.