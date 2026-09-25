Gran Premio de Azerbaiyán: Colapinto largará 10° y George Russell se quedó con la pole

Franco Colapinto largará 10° en el Gran Premio de Azerbaiyán, tras disputarse hoy la Clasificación de la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El piloto argentino logró meterse en Q3 luego de una gran vuelta en la segunda tanda, que le permitió estar entre los 10 más veloces en el circuito callejero de Bakú.

La pole position quedó en manos de George Russell (Mercedes Benz), quien cerró la vuelta en 1:42:526, quedando a 8 décimas de Charles Leclerc (Ferrari) que fue segundo.

De esta manera, el británico confirmó su gran fin de semana, ya que ayer también había sido el más veloz en las Prácticas Libres 1 y 2.

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El golpe de escena de la Clasificación se dio en la Q2 cuando el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz), sufrió un golpe contra el muro lo que lo obligó a abandonar tras un problema en la suspensión delantera.

Debido a esto, el italiano partirá desde la 16° colocación mañana.

En cuanto a Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, tuvo un buen cierre de jornada y consiguió la séptima colocación.

Todo se verá mañana, cuando se ponga en marcha el Gran Premio a partir de las 8.

Así quedó la grilla completa:

*En vivo

10.06hs: Russel hizo la pole y Franco quedó 10°

Al igual que todo el fin de semana, el británico fue el más veloz con una gran vuelta, que le permitió quedarse con la pole position.

Al lado suyo largará Charles Leclerc (Ferrari) y más atrás lo hará Oscar Piastri (McLaren).

Colapinto, en tanto, no pudo mejorar su tiempo y terminó 10°.

10.04hs: Voló Russell

George volvió a marcar el mejor tiempo en el cierre de la tanda, con 1:42:526.

10.00hs: Bloque y despiste

Franco Colapinto tuvo que abandonar la vuelta tras un error en la curva 15.

9.57hs: Aparecieron los McLaren

Oscar Piastri y Lando Norris marcaron los mejores tiempos en el primer intento de la Q3.

9.51hs: ¡A todo o nada!

Los 10 pilotos más veloces del fin de semana buscan la pole position en la Qualy 3.

9.46hs: ¡Final de la Q2!

Los 10 mejores pilotos buscarán la pole position en la última tanda de clasificación.

Los 6 pilotos que no lograron avanzar son: Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad y Antonelli (sin tiempo.

9.45hs: ¡A Q3 Franco!

En el último intento y ya sin tiempo para más, Colapinto logró trepar al décimo lugar y meterse en la Q3.

9.41hs: Compañeros

Franco Colapinto y Pierre Gasly giraron juntos, con el argentino por delante. El francés marcó el 7° tiempo y el pilarense el 11°, lo que lo dejaría afuera de la Q3.

9.36hs: Imbatible, por ahora

George Russell (Mercedes Benz) volvió a marcar el mejor registro tras las primeras vueltas rápidas de la Q2.

9.30hs: ¡Por la Q3!

En marcha la segunda tanda de clasificación, en busca de los 10 mejores tiempos.

9.22: ¡Franco a Q2!

Colapinto (Alpine) pasó el primer corte eliminatorio, tras quedar 12° en el inicio de la Clasificación.

El más veloz volvió a ser George Russell (Mercedes Benz) y su compañero de equipo Kimi Antonelli debió abandonar por un toque contra el muro, que dañó su suspensión delantera y quedará en el puesto 16.

Los 6 pilotos que no lograron superar el corte fueron: Bortoleto, Hulkenberg, Alonso, Pérez, Bottas y Stroll.

9.20hs: Un pie en la Q2

Franco Colapinto (Alpine) trepó al séptimo puesto, superando a Pierre Gasly, y quedando prácticamente clasificado a la siguiente fase de Clasificación.

9.16hs: Problemas para Antonelli

El líder del campeonato golpeó el muro, rompió la suspensión y debió abandonar la tanda.

9.15hs: Russell arriba y banderas amarillas

George marcó el mejor tiempo y ahora lidera la tanda.

9.12hs Arriba Franco

Colapinto (Alpine) llegó hasta el quinto lugar en su primera vuelta rápida. Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo hasta el momento.

9.04hs: ¡A la pista!

Serán 18 minutos de acción en busca de la Q2, a la que que avanzarán los mejores 16 tiempos.

9.00hs: A esperar

Se encuentra demorado el inicio de la Clasificación.