Confirmado: el renovado Autódromo Gálvez se estrenará con el Gran Premio de MotoGP del 9 al 11 de abril de 2027

El renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez se estrenará con la vuelta después de 28 años del MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo, que se disputará del 9 al 11 de abril, cuando Buenos Aires será la sede de la cuarta fecha.

Así se indicó este viernes tras oficializarse el calendario de 2027 del campeonato mundial, mientras las obras de renovación del Autódromo avanzan a buen ritmo. La Ciudad trabaja para adecuarlo a las exigencias de las máximas categorías internacionales, lo que incluye un sueño: la vuelta de la Fórmula 1.

El avance de las obras ya supera el 60% y continúan los trabajos especialmente en la pista. En el Gálvez también habrá nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público. La transformación ya comienza a mostrar con mayor claridad la nueva imagen del Autódromo, que será uno de los más modernos de la región.

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“La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos. Damos un paso más para consolidar el liderazgo deportivo de nuestra Ciudad en el mundo y con el Autódromo renovado le apuntamos a la llegada de la Fórmula 1”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Uno de los cambios más visibles de las obras está en la pista: el trazado ya tiene su configuración final, incluida la nueva horquilla proyectada para que pueda correr la Fórmula 1. La curva fue construida en el espacio que anteriormente ocupaban una antigua tribuna y el kartódromo, que será relocalizado. A pocos metros, también avanzan los trabajos del nuevo túnel a la altura de la curva 1, una obra que permitirá vincular la avenida Roca con el paddock y modificar la circulación interna del predio.

Y los nuevos boxes y garajes toman altura y forman parte de una infraestructura que busca adaptar el circuito a las exigencias operativas de grandes competencias nacionales e internacionales.

“Vamos a recibir al MotoGP en abril, y en el año en el que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte. Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad además será la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para recibir también a la Fórmula 1", sostuvo el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes.

La edición 2027 del MotoGP tendrá importantes cambios: la categoría estrenará un nuevo reglamento técnico con equipos que renovaron sus plantillas de pilotos. Así, el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires será una gran oportunidad para que los fanáticos puedan presenciar el rendimiento de las nuevas motos en un trazado totalmente desconocido para las escuderías.

Las entradas para la carrera se podrán comprar en el sitio web oficial www.motogp.fantixtickets.com. La venta general para todo el público arrancará el jueves 8 de octubre. (NA).