A casi un año del Mundial de Australia, cambio clave en el staff de Los Pumas

Falta prácticamente un año para el inicio del Mundial de rugby Australia 2027 y ayer se produjo una noticia de impacto en el seleccionado argentino.

La UAR anunció la salida de Andrés Bordoy como asistente técnico del head coach Felipe Contepomi, en un cambio que era reclamado en Los Pumas a raíz del desempeño del scrum en los últimos tiempos. Pero no fue la propia institución la que determinó la salida del referente nacional de scrum sino que en el comunicado se aclaró que fue una decisión del propio Contepomi.

"La Unión Argentina de Rugby informa que Andrés Bordoy dejará de formar parte del staff técnico de Los Pumas, por decisión del head coach, Felipe Contepomi", indicó el comunicado emitdo ayer por UAR.

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"Bordoy formaba parte del staff del seleccionado nacional desde 2022 y, durante estos años, acompañó al equipo realizando un valioso aporte al trabajo y al desarrollo de Los Pumas", agregaron.

De momento, no se anunció a un reemplazante.

"La conformación del staff técnico de Los Pumas para los próximos compromisos será informada oportunamente", concluyó el mensaje.

El Mundial de Australia comenzará el próximo 1 de octubre con el partido inaugural entre los Wallabies (locales) y Hong Kong-China.