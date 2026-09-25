Las últimas palabras de uno de los asesinos de Federico Aramburú antes del veredicto en París: “El Papa hoy está aquí”

El juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú llegó este viernes a su instancia final en París. Antes de que el tribunal dé a conocer el veredicto, Loïk Le Priol, uno de los principales acusados por el asesinato del ex jugador de CASI y Los Pumas, pronunció sus últimas palabras ante los jueces y pidió perdón a la familia del exrugbier argentino.

“Durante estas tres semanas, intenté ser completamente honesto, ser sincero, para la familia, para el tribunal, hacer todo lo posible por dar respuestas que nunca serán suficientes, que nunca reemplazarán al señor Aramburu”, dijo Le Priol.

“Soy cristiano como ustedes. El Papa está aquí hoy. Es una señal. Espero que algún día la familia encuentre la fuerza para perdonarme, que yo me perdone a mí mismo”, agregó al concluir las audiencias, en referencia a la visita de León XIV a la capital francesa.

El acusado, que reconoció durante el juicio haber efectuado los disparos que mataron a Aramburú, hizo referencia a la pena que podría recibir. “Veintisiete años es asombroso; esa era mi edad en el momento de los hechos. Pero ¿cuánto vale la vida de un hombre?”, expresó.

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Luego habló de lo que aprendió durante el proceso y de su intención de cambiar. “También he aprendido mucho sobre mí mismo. Y simplemente quisiera mejorar algún día. Es relativamente posible en prisión. Para no volver a cometer lo irreparable”, señaló.

Por su parte, Romain Bouvier, otro de los principales acusados, también tuvo la posibilidad de dirigirse al tribunal. Con la voz ronca, expresó: “Jamás encontraré palabras para expresar el sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburu. Ya se ha dicho todo”.

Los otros dos acusados, Antony S. y Lyson R., no agregaron nada antes del veredicto.

El pedido de la Fiscalía

La Fiscalía solicitó 27 años de prisión para Le Priol y 20 años para Bouvier. Ambos reconocieron haber participado del ataque y haber disparado, aunque durante el juicio sostuvieron que actuaron en un contexto de defensa propia.

El fiscal Philippe Courroye rechazó esa versión y describió a los acusados como “granadas sin seguro”, al tiempo que sostuvo que estaban fascinados por la violencia, las armas y la simbología nazi.

Según la acusación, la pelea comenzó dentro de un bar durante la madrugada del 19 de marzo de 2022. Después del altercado, Aramburú y su amigo y excompañero de Los Pumas Shaun Hegarty se retiraron del lugar.

Sin embargo, los acusados los siguieron en un vehículo hasta alcanzarlos. Allí, según la reconstrucción de la Fiscalía, Bouvier disparó primero y luego Le Priol efectuó los tiros que terminaron con la vida de Aramburú.

Las cámaras de seguridad fueron una de las pruebas centrales para reconstruir el ataque e identificar a los responsables. (TN).