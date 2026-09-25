Se reveló la camiseta que usará Messi en su despedida con la Selección Argentina

El astro Lionel Messi tendrá su partido despedida con la Selección Argentina, el próximo 6 de octubre ante Benín, y ya se reveló cómo será la camiseta especial que utilizará en dicho encuentro.

Messi había realizado un posteo en los últimos días donde se veía cómo era la parte trasera de la camiseta, mientras que durante la madrugada de este viernes se reveló cómo es en su totalidad.

La misma cuenta con una sombra del sol de gran tamaño en la parte delantera, solo tres franjas verticales (dos celestes y una blanca) y el logo de Messi en lugar del de la marca que viste a la Selección, que es Adidas.

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Messi solo participará del último de los tres amistosos que tendrá la Selección argentina en la presente fecha FIFA, el 6 de octubre contra Benín en el Estadio Monumental. Previamente, la "Albiceleste" se enfrentará el 30 de octubre con Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes y tres días después se medirá con Burkina Faso ya en la cancha de River.

El crack rosarino anunció su retiro de la Selección argentina con una emotiva carta el pasado 31 de agosto, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026 en la que cayeron por 1-0 contra España.

En dicho Mundial, Messi brilló con ocho goles y cuatro asistencias para meter a la Argentina en el partido decisivo, lo que además le permitió estar entre los nominados a ganar el Balón de Oro.

La "Pulga" tendría planeado incorporarse a los entrenamientos de la Selección Argentina recién en los primeros días de octubre. (NA)