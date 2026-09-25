Lautaro Martínez sobre el retiro de Messi: “Queda el legado que dejó"

El bahiense Lautaro Martínez habló sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina y afirmó que "queda el legado que dejó" con la camiseta albiceleste.

"Todos los chicos que venimos sumando y la gente nueva, queda arrancar de cero como todo proceso", dijo el "Toro" en diálogo con ESPN a la salida del Cilindro de Avellaneda, donde fue a ver el clásico de Reserva ante Independiente.

Al ser consultado sobre sus sensaciones por lo que será la despedida del astro rosarino el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, Lautaro afirmó: "Todavía no se fue, queda el último partido. Y después veremos."

Por otro lado, el delantero del Inter evaluó el recambio generacional que ya comenzó a incorporar Lionel Scaloni en el equipo. Al respecto, dijo: "Hay muchos chicos importantes, interesantes".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cuanto a la camada que él integra desde el comienzo del ciclo Scaloni, fue contundente.

"Hay chicos que venimos, que ya tenemos dos mundiales jugados, que lo importante es continuar con el legado que deja Leo, que deja Otamendi y que dejó Ángel (Di María). Así que hay que seguir disfrutando".

Por último, consultado sobre si él podrá liderar la nueva Selección Argentina, Lautaro dijo: "Será un proceso importante para nosotros. Daremos siempre lo mejor con la Selección". (NA).