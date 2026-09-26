Hora, TV y formaciones: Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán por la Supercopa Internacional 2026 con cuentas pendientes

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional 2026.

El encuentro medirá al "Pincha", ganador del Trofeo de Campeones 2025, contra el "Canalla", líder de la tabla anual de dicha temporada y el vencedor sumará un nuevo título oficial que le dará la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.

El choque llega precedido por un marcado clima de rivalidad, ya que la pica se encendió en 2025 cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplaudir a Central tras ser premiado como campeón de la Liga, hecho que derivó en la suspensión por seis meses del presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón.

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Postergando disputas previas como la eliminación al Canalla en el Clausura 2025 y el reciente 3-0 en la Copa Argentina 2026, el referente auriazul Marco Rubén encendió la previa afirmando que aquello "dolió mucho" y que buscarán la victoria "por orgullo propio".

En lo deportivo, el equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina arribó a Santiago del Estero con una delegación de 30 futbolistas.

Aunque compite en la Copa Argentina y en semifinales de la Libertadores ante Flamengo, el León no contará con Joaquín Correa ni Tiago Palacios por baja, aunque sumó a Tomás Palacios tras entrenar con la Selección Argentina.

Por su parte, el conjunto conducido por Jorge Almirón marcha segundo en la Zona B del Clausura tras dos triunfos consecutivos.

No obstante, presentará bajas sensibles: Alan Rodríguez por lesión, sumadas a las ausencias de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, citados a las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente.

El certamen, creado por la AFA en 2022, se resolverá a partido único en sede neutral; en caso de paridad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, en su caso, definición por penales.

*Probables formaciones

-Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

-Rosario Central: Jeremías Ledesma o Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte o Elías Verón, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

-Estadio: Único Madre de Ciudades.

-Árbitro: Darío Herrera.

-VAR: Jorge Baliño.

-Hora: 16.

-TV: ESPN Premium y D-Sports