Reválida del TdI: Sociedad Sportiva va por una hazaña ante el jerarquizado La Tablada

Habrá un capítulo más para Sociedad Sportiva este sábado en el Torneo del Interior 2026.

Definido ya el certamen B, en el que Las Palomas fueron semifinalistas, hoy se disputarán las reválidas que ponen en juego una plaza en el Interior A 2027 en un único partido.

El representante bahiense se ganó este derecho por haber entrado a los cruces en el segundo nivel y hoy enfrentará a La Tablada de Córdoba, que finalizó 4º (último) en la zona 4 del TdI A.

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El encuentro se disputará en el escenario principal de La Tablada, en el barrio Urca, a las 16. El árbitro será Juan Zubieta (Noreste).

En función de la superposición de competencias -recordamos que el XV blanco busca la clasificación a semifinales en el Regional Pampeano A- y algunas lesiones es que Sportiva viajó con un plantel que presentará varias modificaciones entre sus habituales titulares y algunos debuts entre los definidores como el primera línea Facundo Pizzi y los backs Benito Franz y Benito Ierardi. La semana pasada ante Argentino disputron su primer partido en plantel superior Fermín Otaño y Pedro Galmarini.

El XV titular para hoy en el conjunto de nuestra ciudad será con 1. Ariel Anton, 2. Joaquín Giménez, 3. Nahuel Duarte; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Francisco Cantalejos (capitán), 7. Rocco Portada, 8. Felipe Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Juan Cruz Samuel; 11. Pedro Zorzano, 12. Mateo Cardoso Lopes, 13. Manuel Santos, 14. Felipe Serrat; 15. Facundo Ferrandez. Entrenador, Diego Samuel.

Definidores, 16. Santiago Bancora, 17. Facundo Pizzi, 18. Mauricio Torrisi, 19. Fermín Otaño, 20. Francisco Larrañaga Astibia, 21. Pedro Galmarini, 22. Benito Franz y 23 Benicio Ierardi.

Titulares y suplentes de La Tablada para hoy.

Enfrente tendrá a un equipo de jerarquía, que marcha 2º en el campeonato Top 10 cordobés y que cuenta en su plantel con jugadores de la franquicia Dogos XV, último subcampeón del Súper Rugby Américas. Son ellos el pilar Nicolás Revol Pitt, el hooker Juan Greising Revol, el pilar Luca Dugo, el pilar Baltazar Monforte, el segunda/tercera Federico Rolotti, el centro/wing Facundo Pueyrredón y el apertura Nicolás Roger, quien además acredita 5 caps en Los Pumas.

Los otros cruces de reválida serán Universitario de Córdoba-Paraná Rowing Club (Leandro Peker / Misiones), Tucumán LT-Mendoza RC (Gastón Roge / Mar del Plata) y Natación y Gimnasia-CURNE (Agustín Altabe / Cordobesa).

Norpatagónico: la final

Esta semana la Unión de Rugby del Sur informó que fue reprogramada la final de la edición 2026 del Regional Norpatagónico, que tiene como protagonistas a Sociedad Sportiva y a Neuquén RC.

El duelo definitorio estaba previsto para hoy pero se postergará para el 7 o 21 de noviembre, en función de lo que ocurra con Las Palomas en el Regional Pampeano A.

"Uni" recibe a Uncas

En nuestra ciudad y ya con la tranquilidad de haber asegurado la fecha pasada la plaza en la categoría, Universitario recibirá hoy a Uncas de Tandil por la segunda fase del Regional Pampeano B.

Este partido corresponde a la fecha 3 del grupo Permanencia. Se jugará a las 15 en el complejo Héctor Gatica y contará con el arbitraje de Juan Ignacio Rossello (Sur).

En Intermedia se enfrentarán 13.30 con arbitraje de Esteban Bevaqua (Sur).

El Rojo viene de ganarle a Estudiantes de Olavarría por 41-16, también en el Gatica. Con ese resultado aseguró la plaza URS en el TRP B 2027, evitando jugar la Reválida B-C de este año.

La visita cumple su primera salida, tras imponerse la jornada pasada a Los Miuras 64-7. Justamente, en el otro partido el equipo de Junín recibirá al de Olavarría.

Los elegidos en Las Pirañas para el XV titular de hoy son 1. Santino Verón, 2. Matías Lorenzo, 3. Ignacio Aguilera; 4. Ernesto Theaux y 5. Aucan Morales; 6. Santiago Farías, 7. Juan Cruz Fernández, 8. Mateo Pandolfi; 9. Juan Cruz Gómez y 10. Tobías Andrade (capitán); 11. Álvaro Núñez, 12. Facundo Freire, 13. Lautaro Carrio Biagetti, 14. Joaquín Cariac; 15. Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Definidores, 16. Franco Anaya, 17. Santiago Muñoz, 18. Juan Manuel Del Pino, 19. Lautaro Vera, 20. Marcos Torresi, 21. Emiliano D'Amico, 22. Donato Di Carli y 23. Tomás Fara.

Posiciones (Permanencia): 1º) Uncas, 24; 2º) Los Miuras, 13; 3º) Universitario, 12 y 4º) Estudiantes (O), 5.

Completa El Nacional

Otro representante bahiense, El Nacional, se pondrá al día hoy cuando visite a Kamikazes en partido que completará la novena y última fecha del Regional Pampeano UROBA-Sur.

El encuentro se jugará en la ciudad bonaerense de Colón, a las 15.

El Celeste formará con 1. Ezequiel Mendoza, 2. Lautaro Sáenz Valiente, 3. Bruno Reñones Aniotz; 4. Pablo Jalil y 5. Diego Fioramonti; 6. Ramiro Hansen Duffy, 7. Lucas Filliottrani, 8. Danilo Valero; 9. Juan Ignacio Samuel (capitán) y 10. Gonzalo Ezequiel Rivero; 11. Lucas Pavez, 12. Elías Gerardi, 13. Emilio Sagarzazu, 14, Mauro Fernández; 15 Tomas Gabriel Rost. Entrenador, Joaquín Lobato.

El fn de semana pasado por la fecha 9: Santa Rosa RC 33-Pico RC 19 y Punta Alta RC 14-Indios (Bolívar) 42.

Como ya informamos, el domingo 4 de octubre en Santa Rosa se jugarán los cruces entre los primeros, entre los segundos y entre los terceros.

+ Posiciones (zona 1): 1º) Santa Rosa RC, 34; 2º) El Nacional, 19; 3º) Punta Alta RC, 0.

+ Posiciones (zona 2): 1º) Pico RC e Indios, 15; 3º) Kamikazes, 9.