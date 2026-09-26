Torneo del Interior: Sociedad Sportiva no pudo ante el poderío de La Tablada

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Sociedad Sportiva cerró una etapa este sábado en el rugby nacional, al disputar una de las Reválidas del Torneo del Interior, que otorgó plaza en la máxima categoría 2027 a la unión del equipo ganador.

Las Palomas, semifinalistas del Interior B, cayeron ante La Tablada por 67 a 12, en encuentro que se llevó a cabo en Córdoba y fue arbitrado por Juan Zubieta (Noreste). Con este resultado el club cordobés, que fue último en su zona en el TdI A, mantuvo la plaza para su unión, mientras que para el representante de la Unión de Rugby del Sur significó un "extra" tras una exigente y también histórica temporada en el TdI B que dejó aspectos positivos.

Los puntos de Sociedad Sportiva llegaron en la primera etapa por try de Francisco Cantalejos (6m.) y Mateo Cardoso Lopes (20m.), el primero convertido por Felipe Serrat.

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Justamente fue el lapso en el que la visita mostró su mejor versión, logrando ventaja parcial por 7-0 con el try de su capitán y luego nivelando el marcador en 12 con el segundo try, cuando los cordobeses habían pasado al frente. Disimulando de gran manera, además, las 8 bajas entre sus habituales titulares.

Motivo también por el cual en el complemento se impuso la lógica de un rival que marcha 2º en el torneo de esa provincia y que cuenta en sus filas con varios jugadores de la estructura profesional de Dogos XV en el Súper Rugby Américas, sobre todo primeras líneas.

Los tries de La Tablada fueron de Franco Ferreti (10m.), Francisco Udrisard (15m.), Felipe Peláez (29m.), Lautaro Díaz (47m. y 60m.), Santiago Tobal (54m.), Nicolás Olguín (67m. y 80m.), Javier Díaz Otañez (71m.) y Salvador Solana (77m.).

Además hubo un penal y dos conversiones de Nicolás Roger, 3 conversiones de Díaz Otañez y 2 de Pelaez.

Formaciones

Así ingresaron los equipos:

La Tablada (67): 1. Nicolás Hitt, 2. Agustín Basly, 3. Luca Dugo; 4. Federico Rolotti y 5 Nahuel Molina; 6. Francisco Udrisard, 7. Lorenzo Bianco, 8. Juan Cruz Caballero; 9. Franco Ferreti y 10. Nicolás Roger; 11. Salvador Solana, 12. Lautaro Díaz, 13. Bautista Echeverría, 14. Nicolás Olguín (capitán); 15. Felipe Pelaez Felipe. Entrenador, Juan Cruz Légora.

Definidores, 16. Nicolás Revol Pitt, 17. Martín Tobal, 18. Nicolás Montenegro, 19. Federico Gutiérrez, 20. Ignacio Flores, 21. Alfredo Pueyrredón, 22. Santiago Tobal y 23. Javier Díaz Otañez.

Sociedad Sportiva (12): 1. Ariel Anton, 2. Joaquín Giménez, 3. Nahuel Duarte; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Francisco Cantalejos (capitán), 7. Rocco Portada, 8. Felipe Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Juan Cruz Samuel; 11. Pedro Zorzano, 12. Mateo Cardoso Lopes, 13. Manuel Santos, 14. Felipe Serrat; 15. Facundo Ferrandez. Entrenador, Diego Samuel.

Definidores, 16. Santiago Bancora, 17. Facundo Pizzi, 18. Mauricio Torrisi, 19. Fermín Otaño, 20. Francisco Larrañaga Astibia, 21. Pedro Galmarini, 22. Benito Franz y 23 Benicio Ierardi.

Poner en contexto

El regreso del conjunto bahiense al Torneo del Interior luego de dos temporadas de ausencia fue con 6 partidos jugados y 4 victorias, cifra que iguala la temporada 2003 (TdI B) que venía siendo la más exitosa desde el punto de vista de los resultados.

Esta campaña logró triunfos ante Liceo de Mendoza de local (27-24), Huirapuca de Tucumán como visitante (23-17), Los Tordos de Mendoza de visitante (32-16) y Sporting de Mar del Plata de local en cuartos de final (41-22).

Las derrotas fueron contra Natación y Gimnasia de Tucumán en semis (41-22) y este sábado contra La Tablada de visitante (67-12).

De todos estos finales, los de mayor trascendencia serán la semi ante los tucumanos y el primero en su historia ganado en Tucumán (ante Huirapuca) en fase de grupos.

Otros resultados

La jornada de Reválidas tuvo este sábado otros compromisos en los que sobresalió la victoria de Natación y Gimnasia (subcampeón del Interior B de este año) ante Mendoza RC por 48-28 en suelo tucumano. Con este resultado el ganador ganó plaza para su unión de origen en el Interior A 2027.

Por su parte Tucumán LT, campeón del TdI B 2026, perdió como local ante CURNE por 37-31, mientras que Universitario de Córdoba mantuvo la plaza en la A al superar de local a Paraná Rowing (el otro semifinalista del TdI B) por 50-28.

Por otra parte, Tala (Córdoba) y Jockey de Rosario jugarán la gran final del Torneo del Interior A. El partido decisivo va el sábado venidero en Córdoba.

Tala superó en semis a Jockey (Córdoba) por 27-26 mientras que los rosarinos vencieron a Duendes (Rosario) 23-19.